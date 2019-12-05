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沈伯洋政黨活動惹議 林峯正：哪一點不公正？

2019-12-05 12:55聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

不當黨產處理委員會委員沈伯洋因多次出席台灣基進「防堵中國滲透」政黨活動，引發爭議。黨產會主委林峯正今天說，沈伯洋支持的是《反滲透法》草案，並不是支持台灣基進或民進黨等政黨。林說，「沈哪一點沒有公正？」「學者有自己的價值確信，不能要學者違反價值確信，更不能叫委員不發言。」

黨產會標榜超越黨派，委員也不得參與政治活動，不過沈伯洋卻多次參加台灣基進的政黨活動，並且一同高舉抗議標語，國民黨立委林為洲今天在立院內政委員會更質疑，沈伯洋不僅出席政黨活動，也常在臉書轉貼台灣基進的文章、宣傳理念，已經表達明確的政治立場，還不斷嗆國民黨、批評柯文哲的民眾黨，明明就是有特定立場的政治人物，怎還說，這不算參加政黨活動？

對此，林峯正表示，沈伯洋除了有黨產會委員身份外，也是學者，尤其沈是《反滲透法》的草擬人之一，沈支持那一個法案，蠻正常的，沈只是在倡議自己支持的法案，不能說他立場偏頗，就是支持他自己。學者有自己的價值確信，不能要學者違反價值確信。

林為洲批評，黨產會明明規定委員不應參加政黨活動，並且應超越黨派，若沈伯洋要當學者，就去當學者，不應讓沈伯洋變成黨產會的老鼠屎，未來執行黨產會職權，絕對會被質疑公正性。林為洲說，若黨產會委員都是這種貨色，維護特定政黨，怎麼會讓人民相信，黨產會是公正的，甚至黨產會繼續維護沈伯洋，擺明就是在硬凹。

不當黨產處理委員會委員沈伯洋因多次出席台灣基進「防堵中國滲透」政黨活動，引發爭議...
不當黨產處理委員會委員沈伯洋因多次出席台灣基進「防堵中國滲透」政黨活動，引發爭議。黨產會主委林峯正今天說，沈伯洋支持的是《反滲透法》法案，並不是支持台灣基進或民進黨等政黨。記者林麗玉／攝影
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黨產會台灣基進林為洲反滲透法

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