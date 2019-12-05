楊蕙如是柯文哲養出來的？ 柯文哲：天啊

「卡神」楊蕙如涉指示網軍操作去年關西機場事件，疑造成駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺案，日前遭台北地檢署起訴，藍營還爆料楊靠政府標案2年多賺億元，當中還有北市府出資的案子；對此，台北市長柯文哲今早出席台灣醫療科技展受訪說，標案的事，事後都會知道啦，北市一年基金、預算2500億元，他不見得每一個都盯得到，還是漏網之魚。

關於泛綠人士在網路稱楊蕙如是柯文哲養出來的，柯則說，「齁齁，楊蕙如我養出來的？」、「那個都不用理...楊蕙如我養出來的？天啊」。

柯文哲提到，他最近回去看電視，有的頻道沒有在談楊蕙如，都在討論砂石案，有的則全部在講楊蕙如，這就是典型的同溫層；有關楊「用跤頭趺（膝蓋）想嘛知」就是謝系的，就是朋友關係嘛。

有關北市府顧問蔡壁如稱楊蕙如是民進黨嫌票多在搞幕後分贓，柯則回應，沒有啦，楊是被檢察官...沒有啦，那個叫黑狗報恩的故事。

媒體也問柯，民進黨立委參選人阮昭雄說自己不是謝系，現在沒有謝系了，是否為切割關係？民進黨人士是否從切割卡神變切割謝系？

柯文哲則說，啊哈，阮昭雄不是謝系？唉唷...對啦，現在其實謝長廷離開台灣後，謝系萎縮是事實；謝系以前還有同事情誼，但現在關係的確比以前淡很多。

至於楊蕙如靠標案賺大錢，還包含北市府局處出資的案子，柯文哲表示，有啦，事後都會知道啦，北市一年1650億元的預算，加上基金、預算共2500億元，不見得市長每一個都盯得到，有時還是會有漏網之魚，他也承認；但為何會被抓出來？他發現，公開透明是解決這種烏煙瘴氣問題的最好方法，就算當時沒被爆出來，時間久都會被看到；台灣要成為越來越清廉的國家，公開透明很重要。他認為，賺錢大家都要賺，就是要盡量合理一點。