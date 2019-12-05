親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

泰簽又轉彎！9日起恢復原申請方式 附財力證明新制延至明年3月

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6％勞退提撥

吳乃德：台灣民主化歸功蔣經國 是扭曲

2019-12-05 12:21聯合報 記者何定照／台北即時報導

國家人權博物館今天舉辦「美麗島40周年暨東亞民主化比較國際研討會」，中研院社會所兼任研究員吳乃德演講時表示，過去談台灣民主化，都歸功前總統蔣經國，這不完全錯，但是是扭曲。他說應是沒有美麗島，就沒有台灣民主。

吳乃德今以「台灣最好的時刻1977-1987：民族記憶美麗島」為題演講。他說，他當時是大學生，此次用兩個角度看美麗島，一是從知識角度，「沒有美麗島，就沒有台灣民主」；二是從感情上，去看台灣最好的那幾年，可給現在什麼啟發。

吳乃德說，過去各界談台灣民主化，都把台灣民主化歸功蔣經國，這不完全錯，但是扭曲。他說，蔣經國是民主推手這說法，在國內外都流行，但如果蔣是民主化推手，那如何解釋美麗島事件？當時美麗島最後是用武力顛覆政府的罪來審，如果蔣經國真是民主推手，很難解釋怎會有這麼多人受軍法、司法審判。

吳乃德表示，現在各界談台灣民主化時，完全不談美麗島事件，因為這對他們既有理論是衝突的，然而這在學術上是個問題。他說，從黨禁解除、戒嚴取消來看，蔣經國確實是推手；但蔣經國處理美麗島事件時，卻又是用連根清除做法，等於要撤底摧毀當時的民主運動。他認為，要從美麗島事件到1987年解嚴之間到底發生什麼事來看，才會比較清楚。

吳乃德說，統治獨裁者面對抗議，只有兩選擇，一是繼續鎮壓，二是妥協。蔣政府在1060年代鎮壓創辦「自由中國」雜誌的雷震等人後，台灣有20年安靜，不再有組織性的運動，只有個人零星抗議。但美麗島事件讓蔣經國面臨要鎮壓還是讓步的困難選擇，最後蔣很快選擇讓步。，

吳乃德說，這一方面從可蔣經國個性來說，因為蔣經國不是像法西斯獨裁者那樣個性很強的人，而是很實際的人。二來也是當時社會情境到了，因為政府抓了一個抗議者，其家屬都繼續來選舉，也受到很大支持，蔣因此怕若繼續壓制，民主運動會更茁壯。

吳乃德表示，蔣經國選擇也受美國影響。他說，1960年代日本右派政黨仍受美國支援，美國也曾告知政府，國民黨是美國很重要的朋友，若開放民主，一定會選輸。不過美國在1960年代發生大量社會運動後，不斷推動道德外交，也帶給國民黨壓力。此外，那10年也是國民黨政府統治最脆弱時，當時發生美籍華裔作家江南遭殺害案、林宅血案等。

吳乃德表示，在無法繼續鎮壓，又面臨種種外交、內政壓力下，蔣經國終於做出妥協。而因他很快妥協，才保障之後的統治力，這也是為何在任何獨裁國家中，沒有像台灣一樣在民主化後，還可繼續執政、有競爭力的。

「如果沒美麗島事件，沒有家屬和辯護律師繼續努力，蔣經國會否妥協？」吳乃德說，這是他個人主觀判斷，也供大家繼續思考。

國家人權博物館今天舉辦「美麗島40周年暨東亞民主化比較國際研討會」，中研院社會所...
國家人權博物館今天舉辦「美麗島40周年暨東亞民主化比較國際研討會」，中研院社會所兼任研究員吳乃德演講。記者何定照／攝影
分享

蔣經國美麗島事件國民黨

延伸閱讀

郭台銘幫蔣萬安站台的理由 宋楚瑜：講到我心坎

吳怡農批蔣經國是壞人 台師大教授：欲加之罪何...

熱點風雲／北市三選區三帥之爭 因郭董一句話更...

郭台銘挺蔣萬安 吳怡農：選舉靠自己實力

相關新聞

【即時短評】燕子加碼罰中火 韓國瑜如何醱酵空汙牌？

2019-12-03 12:30

江啟臣啟動廟口開講 深入鄰里爭取選民支持

2019-12-05 12:32

楊蕙如是柯文哲養出來的？ 柯文哲：天啊

2019-12-05 12:30

民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

林右昌減10公斤成功 鄭文燦大啖美食：我也減好幾公斤

2019-12-05 09:47

華爾街日報：台灣力抗北京 期盼昔日友邦回頭

2019-12-05 09:20

政治奇談！只當選1任鄉長 為何代理了5鄉鄉長

2019-12-05 09:00

卸任下一步 潘孟安：沒想法

2019-12-04 23:22

綠能占發電比 蔡辦：今年一到九月最新統計佔5.61%

2019-12-04 22:39

謝龍介：韓國瑜與侯友宜已會面 北神探南菜販8日合體

2019-12-04 20:55

立院初審汽車零組件降關稅 政院盼回饋消費者降車價

2019-12-04 19:45

李登輝最核心的兩岸幕僚 傳奇台共曾永賢昨晚過世

2019-12-04 16:34

藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

2019-12-04 14:33

內政部：婦聯會限期不補正 依法廢止、財產清算

2019-12-04 13:34

U值媒／批評蔣萬安的人，真知道章孝嚴的過去嗎？

2019-12-04 12:38

全國首宗收購總統候選人連署書案 金門地檢偵結起訴

2019-12-04 12:36

空汙改善有感 沈榮津籲國公營：別等地方鄉親要求

2019-12-04 12:29

楊振隆能當228紀念館長 張瀚天：民進黨不能雙重標準

2019-12-04 12:12

婦聯會決議不轉型 內政部：限期不補正廢止立案

2019-12-04 12:04

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

王立強影片露臉背書？徐斯儉：沒配合演出 事先不知情

2019-12-04 11:14

12月7日截止 內政部：仍有246個政黨未完成法人登記

2019-12-04 10:32

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

楊蕙如只是小咖 小英有直屬網軍？賴神被剿 曾這樣說…

2019-12-04 08:00

扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油

2019-12-03 11:56

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14
看更多

熱門文章

卡神變瘟神？綠營狂切割…賴清德一句揭真相

2019-12-05 08:00

海軍水中爆破大隊舊照翻出 眼尖網友認出軍官身分

2019-12-04 13:29

解析最新民調 沈富雄：韓國瑜拔掉賴以維生的氧氣管

2019-12-04 13:32

PTT殺死一個外交官 他翻出蔡英文言論自由日談話好諷刺

2019-12-04 19:26

藍議員爆：「卡神」靠政府2年撈近億

2019-12-05 00:37

楊蕙如網軍案 蘇啟誠大哥：現在說什麼都沒用了

2019-12-04 20:06

謝長廷：idcc與他毫無關係 金錢來往非事實

2019-12-04 18:33

李登輝最核心的兩岸幕僚 傳奇台共曾永賢昨晚過世

2019-12-04 16:34

游淑慧：楊蕙如「一案多撈」 柯文哲非常憤怒

2019-12-04 14:35

卡神楊蕙如的網路功夫 原來18年前就被發現

2019-12-05 08:28

綠黨民調／蔡英文領先韓國瑜34％ 近5成怕韓當總統

2019-12-04 13:24

陳育琳政戰學院履新 創校一甲子首任女性院長

2019-12-04 15:07

毛嘉慶：國昌，你娶老婆是先挑岳父嗎？

2019-12-04 23:26

綠委：楊蕙如幫過柯文哲 她曾在辦公室罵過12字髒話

2019-12-04 14:59

孫大千：楊蕙如案是一次網路世界的「除垢行動」

2019-12-05 08:20

政治奇談！只當選1任鄉長 為何代理了5鄉鄉長

2019-12-05 09:00

蔡英文博士論文有「貓膩」？邱毅：她出2招阻止我打弊案

2019-12-05 10:44

藍議員飛東京踢館謝長廷 代表處鎖門管制

2019-12-04 13:02

謝龍介：韓國瑜若沒贏蔡英文 在三都各發送900塊雞排

2019-12-04 21:25

謝長廷卸責給假新聞？她想起白冰冰的評價：不要臉！

2019-12-04 21:24

吳怡農批蔣經國是壞人 台師大教授：欲加之罪何患無詞

2019-12-05 09:17

接到民調說支持小英 謝龍介：韓國瑜的「空城計」

2019-12-04 22:07

邀罷韓遊行引館長暴怒被糟蹋 劉世芳、尹立向館長道歉

2019-12-05 10:36

法務部：楊蕙如操控網軍 目前看來與選舉無關

2019-12-04 12:55

列親民黨不分區 宣明智發表公開信：求人不如求己

2019-12-04 12:43

陸軍接裝剌針肩射飛彈？六軍團：是雕像

2019-12-05 10:25

影／借鏡澳洲合法模式！Uber首鬆口願在台服務偏鄉

2019-12-04 17:50

臉書首度公開台灣政治廣告金額 民進黨粉專居首

2019-12-04 14:34

楊蕙如網軍頭角色曝光 他建議檢調保護她安全

2019-12-04 12:43

「卡神」楊蕙如爭議 蔡壁如：綠營票太多內訌

2019-12-05 09:28

高嘉瑜Q版港湖女神車輪餅今出爐 競總成立將發送

2019-12-04 13:56

藍議員抗議楊蕙如案吃閉門羹 謝長廷：不符簽證目的

2019-12-04 17:04

是否清查楊蕙如相關標案？政院：譴責假訊息立場不變

2019-12-04 20:04

切割！謝長廷：楊蕙如是朋友 無金錢來往

2019-12-05 00:14

影／不滿各機關網軍報告 黃昭順怒撕：睜眼說瞎話

2019-12-04 18:03

卡神養網軍帶風向謝長廷撇清 張善政：謝「不及格」

2019-12-04 18:23

影／韓國瑜面對在小金門發表和平宣言 只回三個字

2019-12-04 19:25

要「顧肚子」還是「顧佛祖」 屏東漁民總統選票好矛盾

2019-12-05 10:04

民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

蔡陣營七個「憑什麼」 反擊韓國瑜

2019-12-04 22:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top