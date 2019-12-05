吳乃德：台灣民主化歸功蔣經國 是扭曲

國家人權博物館今天舉辦「美麗島40周年暨東亞民主化比較國際研討會」，中研院社會所兼任研究員吳乃德演講時表示，過去談台灣民主化，都歸功前總統蔣經國，這不完全錯，但是是扭曲。他說應是沒有美麗島，就沒有台灣民主。

吳乃德今以「台灣最好的時刻1977-1987：民族記憶美麗島」為題演講。他說，他當時是大學生，此次用兩個角度看美麗島，一是從知識角度，「沒有美麗島，就沒有台灣民主」；二是從感情上，去看台灣最好的那幾年，可給現在什麼啟發。

吳乃德說，過去各界談台灣民主化，都把台灣民主化歸功蔣經國，這不完全錯，但是扭曲。他說，蔣經國是民主推手這說法，在國內外都流行，但如果蔣是民主化推手，那如何解釋美麗島事件？當時美麗島最後是用武力顛覆政府的罪來審，如果蔣經國真是民主推手，很難解釋怎會有這麼多人受軍法、司法審判。

吳乃德表示，現在各界談台灣民主化時，完全不談美麗島事件，因為這對他們既有理論是衝突的，然而這在學術上是個問題。他說，從黨禁解除、戒嚴取消來看，蔣經國確實是推手；但蔣經國處理美麗島事件時，卻又是用連根清除做法，等於要撤底摧毀當時的民主運動。他認為，要從美麗島事件到1987年解嚴之間到底發生什麼事來看，才會比較清楚。

吳乃德說，統治獨裁者面對抗議，只有兩選擇，一是繼續鎮壓，二是妥協。蔣政府在1060年代鎮壓創辦「自由中國」雜誌的雷震等人後，台灣有20年安靜，不再有組織性的運動，只有個人零星抗議。但美麗島事件讓蔣經國面臨要鎮壓還是讓步的困難選擇，最後蔣很快選擇讓步。，

吳乃德說，這一方面從可蔣經國個性來說，因為蔣經國不是像法西斯獨裁者那樣個性很強的人，而是很實際的人。二來也是當時社會情境到了，因為政府抓了一個抗議者，其家屬都繼續來選舉，也受到很大支持，蔣因此怕若繼續壓制，民主運動會更茁壯。

吳乃德表示，蔣經國選擇也受美國影響。他說，1960年代日本右派政黨仍受美國支援，美國也曾告知政府，國民黨是美國很重要的朋友，若開放民主，一定會選輸。不過美國在1960年代發生大量社會運動後，不斷推動道德外交，也帶給國民黨壓力。此外，那10年也是國民黨政府統治最脆弱時，當時發生美籍華裔作家江南遭殺害案、林宅血案等。

吳乃德表示，在無法繼續鎮壓，又面臨種種外交、內政壓力下，蔣經國終於做出妥協。而因他很快妥協，才保障之後的統治力，這也是為何在任何獨裁國家中，沒有像台灣一樣在民主化後，還可繼續執政、有競爭力的。