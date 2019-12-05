美麗島40年 陳菊：為理想付出是浪漫的事

國家人權博物館今天舉辦「美麗島40周年暨東亞民主化比較國際研討會」。記者何定照/攝影 分享 facebook 國家人權博物館今天舉辦「美麗島40周年暨東亞民主化比較國際研討會」，曾為美麗島事件政治犯的總統府秘書長陳菊致詞時表示，雖然他們當時受很多苦，但人若能為理想付出，也是件浪漫的事。她感謝那個時代，「讓我們能為台灣付出努力」。

今天研討會共有三個論壇，許多外籍學者、代表到場。文化部次長彭俊亨致詞表示，可藉研討會反思美麗島事件與台灣民主的關係。他說，台灣已有民主制度，但存在的威脅仍在，如何深化民主、避免民主發展走向我們不願見的道路，都需要人們用行動維持民主發展的力量，國際也在看台灣。

教育部政務次長范巽綠表示，追求民主從來不是容易的路，她很高興今天看到許多新生代參與研討會，也有許多擔任人權教育種子的教師參加，好設計相關教案。她說，甫上路的新課綱社會課有談轉型正義、國家暴力等課程，她要為這些老師鼓掌，透過教育影響學生，讓他們了解民主的內涵，明天也會有課程發表。

陳菊表示，40年前的美麗島事件，許多人遭人權迫害，當年她29歲，依懲治叛亂條例2條1判唯一死刑，現在她看到台灣社會整體轉變，覺得很感謝。

陳菊說，雖然當時他們受很多苦，但人若能為理想付出，那是件浪漫的事。她感謝前輩努力，讓台灣民主的香火沒有熄滅，也感謝當時台灣人能夠站出來。

陳菊表示，她也無法忘記在那恐怖年代，到處都在大逮捕，當時施明德一直沒被抓到，居然有人敢出來身聲援施明德。她說，在那麼恐怖的時代，大家對人的愛與保護、對人權的重視，都是台灣最美麗的情操。