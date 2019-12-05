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民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜陣營，祭出廣告以「憑什麼」指控民進黨政府執政問題，媒體今提問民進黨主席卓榮泰，指韓陣營講到民進黨憑什麼可以連任，卓榮泰說，憑國民黨的候選人是韓國瑜，民進黨就應該連任。

提到廣告，臉書（Facebook）也公開灣選舉、政治與社會議題相關廣告的下單金額，民進黨以26萬元花費位居首位，是否成為另外的風波。

卓榮泰表示，細節可能要問一下文宣部或廣告部，臉書的廣告是公開的行為，也證明他們沒有用其它的方式，只是公開的用一些廣告讓大家多接觸他們，細節應該請教負責的同仁。

【中央社／新北5日電】

中國國民黨總統參選人韓國瑜電視廣告質疑民進黨憑什麼可以連任，民主進步黨主席卓榮泰今天表示，「憑國民黨的參選人是韓國瑜，民進黨就應該連任」。

卓榮泰上午陪同立法委員參選人呂孫綾至泰山區下泰山巖參香，隨後到福泰街傳統市場掃街拜票。

卓榮泰接受媒體聯訪時，媒體詢問卓榮泰，如何看待韓國瑜說和賴清德、柯文哲是「被霸凌三兄弟」，卓榮泰表示，把自己跟強者綁在一起有助於自己的聲量，這只是韓國瑜的選舉招式而已，不足以去批判。

媒體詢問卓榮泰有關「卡神」楊蕙如的事件，怎麼看現在的輿論風向。

卓榮泰表示，任何事情都要講求證據，不要砲火亂射，外界把楊蕙如指向駐日代表謝長廷，如果真的成真，「你說謝長廷會去叫楊蕙如罵我，打死我都不會相信」，至於葛特曼事件，也跟民進黨沒關係，現在唯一的希望，就是司法能盡速調查清楚。

媒體詢問，韓國瑜昨天提出有攻擊性的電視廣告，內容指民進黨憑什麼可以連任，卓榮泰表示，「憑國民黨的參選人是韓國瑜，民進黨就應該連任」。

媒體詢問，臉書首度公開台灣選舉、政治與社會議題相關廣告的下單金額，民進黨粉絲專頁以新台幣26萬元的花費位居首位，會不會擔心這件事會引起另一波爭議。

卓榮泰表示，細節他不清楚，但臉書的廣告是公開的行為，也證明民進黨就是公開的用廣告，沒有用其它的方式。

媒體今提問民進黨主席卓榮泰（中），指韓陣營講到民進黨憑什麼可以連任，卓榮泰說，憑...
媒體今提問民進黨主席卓榮泰（中），指韓陣營講到民進黨憑什麼可以連任，卓榮泰說，憑國民黨的候選人是韓國瑜，民進黨就應該連任。記者王敏旭／攝影
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廣告民進黨韓國瑜

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