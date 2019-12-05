台中立委選舉競總不一樣！變身遊戲場 像家一樣…

台中市立委選舉，很多參選人在布置競選總部費盡心思 ，有的打親子牌、育兒教育政策，也有的營造像家一樣的溫馨，吸引民眾來串門子，也爭取到選民的認同。

台中市第4選區民進黨立委張廖萬堅、國民黨立委參選人黃馨慧的競選總部都走親子路線。

張廖萬堅競總部近期舉辦親子說故事劇場活動，搭配穿著猴子、美國隊長等人偶與小朋友互動。張廖萬堅說，競選總部特別布置兒童遊戲區，盼能成為孩子們的開心樂園。

黃馨慧競選總部溫馨明亮，有搖椅、風車、親子閱讀區。黃馨慧說，她以成功爭取溪西圖書館經驗設置小型親子閱讀區，鼓勵孩子大量閱讀，她將繼續爭取教育、婦幼資源，讓家長安心打拚工作。

台中市第5選區民進黨立委參選人莊競程，台中市第2選區立委顏寬恒沙鹿競選總部，不約而同有奉茶服務，營造像在家一樣的溫韾，吸引選民串門子。其中，莊競程競總不但備有電視、茶水、咖啡與零食等，莊媽媽提供私房普洱茶奉茶服務，每天煮上二大壼待客，還有支持者送來大坑新鮮橘子、香蕉等，深受歡迎。