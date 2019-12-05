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網軍害死外交官?
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8台女赴澳打工度假成「債奴」 被逼以性交換加班工時付租

評／兒盟3.7億置產爭議中 缺角的「捐款人溝通」拼圖

楊蕙如延燒綠營 藍要求檢調擴大偵辦

2019-12-05 10:57聯合報 記者張文馨／台北即時報導

楊蕙如網軍爭議延燒，藍營議員昨爆料楊靠著中央和北市府的標案，兩年獲近億元補助。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天上午舉行記者會，要求檢調偵辦楊蕙如資金來源與金流狀況，也要偵辦楊大量包辦政府標案是否違法。曾銘宗也說，這樣的網軍部隊恐怕不只一支，且有可能隱藏在各部會中，例如農委會就曾編列1450萬元聘請小編，要求全面清查藏在政府內的楊蕙如們。

曾銘宗表示，去年9月燕子颱風侵襲日本，引發關西機場事件，楊蕙如發動網軍護航，猶如隱形東廠，間接害死大阪辦事處前處長蘇啟誠。他質疑，蔡政府透過網軍的綠色滲透無所不在，是有計畫性的共犯結構，蔡英文總統和民進黨主席卓榮泰應出面道歉，駐日代表謝長廷也要下台負責。

國民黨立委賴士葆表示，蔡總統在今年4月7日參加鄭南榕事件紀念活動時說，「我要他們永遠記得，他們曾經用PTT殺死一個外交官」，蔡說「他們」指的就是網軍，如今看來，蔡認證是楊蕙如的網軍殺死蘇啟誠。

賴士葆也提到，楊蕙如承包政府的每個標案都是限制性招標，且全都是唯一投標、保證得標，等於圍標。加上民進黨過去曾勸進楊蕙如選縣長、選立委，這樣的關係，民進黨好意思切割楊蕙如？

國民黨立委費鴻泰指出，蔡英文政府若說楊蕙如與民進黨無關，沒人會相信。且謝長廷和楊蕙如之間的關係，可從謝長廷發起的台灣維新基金會來看，包含謝長廷在內的9位董事之一就是楊蕙如，代表謝倚重楊，兩人會沒有交情？謝長廷說不熟，是睜眼說瞎話。

國民黨立法院黨團今天上午舉行記者會，要求檢調偵辦楊蕙如資金來源與金流狀況，也要偵...
國民黨立法院黨團今天上午舉行記者會，要求檢調偵辦楊蕙如資金來源與金流狀況，也要偵辦楊大量包辦政府標案是否違法。 記者林伯東／攝影
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楊蕙如謝長廷民進黨

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