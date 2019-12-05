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余湘到雲林與民對話 強調以愚公移山精神改造台灣

2019-12-05 10:53聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

親民黨副總統參選人余湘今天受雲林縣虎尾厝沙龍獨立書店邀請，發表參選理念，她強調不論選局變化如何，她將本著愚公移山的精神走完選舉這條路，即便選完也將本著此精神和理念繼續下去，台灣不容藍綠廝裂大家情感，她相信黨主席宋楚瑜的十大政見，可打造一個和樂安康的台灣。

虎尾沙龍獨立書店負責人前立委王麗萍表示，台灣大選長期陷入藍綠二黨的惡鬥與負面選舉，眾所期望的第三勢力在現今氾濫的金權政治與不公平的選舉規則下難以突圍。以至於民主政治陷入泥淖，政治議題淪為民粹式的動員競賽。

長期倡議「生活即政治」的王麗萍，認為打破藍綠結構是台灣民主當前的必要工作，所以未來將安排一系列「2020大選公民沙龍」，第一場邀請親民黨副總統參選人余湘進行濁水溪以南第一場公民沙龍。

王麗萍說，要以面對面的對話交流替代宣傳口號與政治表演，邀請具社會改革意識與志在打破藍綠框架的參選人，前來對話，期待藉此讓民主政治意識與選舉文化能點滴的改變，進而讓台灣的政治權力重組，推動台灣民主的二次革命。

余湘說，不能為贏扭曲信念，當初她是勸宋主席不要選，沒想到被宋的十大治國政見和理念所吸引，反而被宋主席席勸進參選，這都是人生的意外，回顧2008年因血管瘤險奪走性命，後來好起來，到投入選舉，感謝上帝賦予她這個責任。

余湘以公司兩主管老為理念惡鬥為例，強調這樣公司怎會做得好，她說，未來會本著愚公移山精神參加這場選舉，未來不管選得如何，這種精神得繼續延傳。雲林是農業大縣，一旦當選會把農委會搬到雲林來，為拉近城鄉差距，未來也會把行政中心和立院搬到中部。

余湘送書給王麗萍，多位關切環保和友善農業議題的人士也到場和余湘對話，談環保、談農業、政治即生活及國政等議題，期待帶給這場藍綠大戰中，一個真實、理想的選擇。王麗萍強調宋楚瑜上次民調2%卻拿下一百多萬票，現今民眾討厭藍綠，宋主席和郭台銘結合，將帶給台灣民一個新選擇。

親民黨副總統參選人余湘到雲林與民對話。記者蔡維斌／攝影
親民黨副總統參選人余湘到雲林與民對話。記者蔡維斌／攝影
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親民黨副總統參選人余湘強調台灣不能再讓藍綠廝裂了情感。記者蔡維斌／攝影
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親民黨副總統參選人余湘贈書給書店主人王麗萍。記者蔡維斌／攝影
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余湘王麗萍

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