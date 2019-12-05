蔡英文博士論文有「貓膩」？邱毅：她出2招阻止我打弊案

新黨提名不分區立委候選人的邱毅。圖／報系資料照 分享 facebook 新黨提名不分區立委候選人的邱毅日前表示，蔡英文的博士學位和論文漏洞百出，處處「貓膩」，根本禁不起考驗，他上月秘密去了英國一趟，檢視了一些資料，「精彩好戲正準備上演」；邱毅上午指出，蔡英文已對他出了兩招，全力阻止他打弊案。

邱毅在臉書指出，從專業角度來看，蔡英文的英國博士極可能是「假的」，但是她的危機管理功力還是有一套的，尤其是在「危機預防」的部分。

自從蔡英文得知他曾秘訪英國，本周更將出訪日本，她就擔心她的「假博士」和其他相關弊案會被引爆，使她的連任選情出現變數。

蔡英文第一招是，傾全黨之力排山倒海攻擊他，務必要逼迫國民黨把他排除在不分區立委安全名單之外。這一招藉著國民黨「內鬥便車」是奏效了，只是她萬萬沒料到，他一轉身反列名新黨不分區立委首位，帶領新黨青年軍作戰，少了保守力量破壞，戰鬥力更加靈活機動。

蔡英文第二招就是買通「假統年輕人」，死皮賴臉地咬上他，圈內人士曾嘲諷這個年輕人根本無人理會，當時他提醒這招真正作用在「騷擾」，果然在台獨媒體跟進後，確成為他揭蔡英文弊案的一大掣肘。上午，本想帶新黨青年軍去市場掃街拜票，這下子也給耽誤了！

邱毅表示，各種干擾紛至沓來，烏雲密佈無非為阻止他打弊案，未來的三十多天，類似的攻擊干擾不會停止，只會更加的嚴重，但他保證：「打弊行動只會被遲滯，但是一定不會缺席」！