林右昌減10公斤成功 鄭文燦大啖美食：我也減好幾公斤

桃園市長鄭文燦昨晚到基隆為立委參選人蔡適應加油，蔡適應準備了各式各樣的基隆美食招待，鄭文燦大口品嘗，直說基隆美食好吃，被問到減肥成果，他說，他本來要公布減肥成功，但是後來沒有公布，因為覺得壓力太大，他有減了好幾公斤，目前體重80多公斤。

「哇，基隆的燒賣好大顆，吉古拉也很讚」，鄭文燦夾了一顆大大的燒賣吃完後很滿足，每一種美食他都沒有錯過，品嘗美味，還沾馬露醬來吃，更加可口。

鄭說，以前曾經到過基隆很多次，在旅遊經驗中，對一個城市會記得留印象，美食是非常重要的，一定會記得在那裡吃過什麼好吃的東西，卻不一定記住飯店，但一定會記住美食。媒體問到林右昌的「回到三浦春馬計畫」減肥成功，3個月減了10公斤，那鄭市長減肥成果如何？

鄭文燦說，他看林右昌有減下來了，至於他自己減了多少，鄭文燦說，他本來要公布減肥成功，但是後來沒有公布，因為覺得壓力太大，他有減減了好幾公斤，目前體重80多公斤。

鄭文燦表示，選舉的時候東跑西跑，演講到哪裡就吃到哪裡，到基隆助講，完了也要去廟口吃一下，助講完就走，好像沒有來過基隆。他說，減肥的人需要被鼓勵，不要傷害減肥者的自尊心，不要因為減肥這個不敢，那個也不敢，沒有必要，只要有毅力，自然就好。