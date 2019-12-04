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如何減少假訊息？蔡英文：考量讓NCC有更明確權力

2019-12-04 23:07聯合報 記者周佑政／台北即時報導

民進黨總統參選人蔡英文今晚出席青年論壇，被問及會提出什麼具體的作法，減少假訊息氾濫時，蔡英文說，ＮＣＣ的法律中確實沒有排除ＮＣＣ可以介入的可能性，將來會不會再有一次的立法，讓ＮＣＣ有更明確的權力，「這個我們在考量之中」。

蔡英文表示，假訊息的現象這幾年確實是造成台灣社會紛擾很重要來源，也因它是新型態透過網路傳播資訊的方式，也使得在規範上會有落差，因為科技進步與訊息傳遞速度，以及在短時間內能觸及到群眾的量，對國家治理上確實是很大的衝擊。

她表示，當我們在處理這些問題，要動用國家公權力去處理時，「我們終究心裡有很大警戒，也就是人民的言論自由會不會因此受到影響」。這個事情的處理，絕對不會是政府公權力介入就能解決，必須是社會總動員才能解決，也必須有第三方查核機制等。

政府公權力方面，蔡英文說，過去已全面性修法，包括農業、國防、衛生等大概幾十樣的法律，在實體面加強散播不實消息的刑事責任。

蔡英文說，至於管理的單位ＮＣＣ，或許有廣播電視法有明白授權，「但ＮＣＣ的法律中確實也沒有排除ＮＣＣ可以介入的可能性」，將來會不會再有一次的立法，讓ＮＣＣ有更明確的權力，「這個我們在考量之中」。

蔡英文表示，最重要的還是在於整個社會力的動員，來抑制假訊息在台灣社會傳播，與影響每一個人對問題感受與認知。

她認為，視聽大眾的自我醒覺是最重要，前幾年詐騙集團到處都是，沒人沒接過詐騙電話，後來減少是因為大家有警覺；現在大家必須要拿到一個訊息時，要有一個認知警覺，是否為假訊息。此外，現在只要有假訊息，政府現在也以非常快的速度，鋪天蓋地的去澄清。

蔡英文出席青年團體主辦的2020總統大選青年論壇。記者林俊良／攝影
蔡英文出席青年團體主辦的2020總統大選青年論壇。記者林俊良／攝影
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蔡英文詐騙集團民進黨NCC

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