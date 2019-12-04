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綠能占發電比 蔡辦：今年一到九月最新統計佔5.61%

2019-12-04 22:39聯合報 記者林敬殷／即時報導

針對蔡英文總統出席「2020總統大選青年論壇」時，其中沃草事實查核提及綠能部分，蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔表示，該項是僅就台電電廠（不含民營電廠）部分，根據經濟部的整體資料顯示，2016年綠能占發電比為4.8%，2017年及2018年皆為4.6%，微幅下降的原因是枯水期水力發電下降所導致。

總統蔡英文今晚參加「2020總統大選青年論壇」時表示，政府這幾年快速發展綠電，就是希望核電能如期退役。不過，這個「快速發展綠電」說法，立刻被沃草人員當場打臉說，2016年再生能源比是5.1%，但2017、2018年反而下降到4.9%。

但廖泰翔說，截至2019年1至9月的最新統計，綠能發電比已經來到5.61%，已有所成長。

廖泰翔指出，蔡總統在會中表示，我們的風電跟光電有很好的條件，因此也希望，在快速發展綠電的過程中，要把核電廠如期的退役，讓台灣整體電的組合更健康、乾淨。

廖泰翔還表示，誠如蔡總統對於沃草事實查核的回應，能源建設的基礎很龐大，包含資金、技術需求等。所謂的速度很快，指的是2016年之後電業法修正後，發展綠電的空間，包含法規、市場等都有法制化，也開始招募投資者，速度很快是因為法律還有基礎建設到位。

廖泰翔說，近來離岸風力發電的投資大幅進展，台灣第一座離岸風場「海洋風電」（Formosa1）在今年11月啟用，到2025年，台灣風電產業將可以創造1兆元的投資額、1.2兆元的產值、大約2萬個工作機會。也將帶動經濟整體性發展。廖泰翔強調，台灣的能源轉型已經跨出非常大的一步，並且在正確的道路上前進，2025年再生能源目標要達20%的政策目標，仍然是蔡政府全力推動的能源轉型目標。

廖泰翔表示，蔡總統感謝會中對她「更進化」的肯定，蔡總統也非常樂見年輕學子能夠對公共議題有廣泛且深入的關注，希望年輕朋友能秉持這樣的熱情，讓台灣的公共政策討論，有完整、理性、優質的思辨空間。

廖泰翔也提到，上述提及的相關數據，可至「經濟部能源局」查詢「10-5發電結構」：

https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/web_book/WebReports.aspx?book=M_CH&menu_id=142

蔡英文再生能源

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