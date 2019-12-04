夜市抵用券延長 政院：秋冬國旅第2波加碼至明年春節後

圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中央政府從9月16日起實施「擴大秋冬國旅獎勵」第二波加碼方案，其中，經濟部發給每房夜市抵用券200元。行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，經濟部已發出585萬張夜市券，原定使用期限至今年12月底，但由於廣受民眾及攤商歡迎，加上眾多業者與消費者要求，因此將使用期限延長到明年1月底，也就是農曆春節連假結束後。

Kolas表示，配合夜市券延長使用期限，「擴大秋冬國旅獎勵」第二波加碼方案也將延至明年1月底；但泡湯券會提早結束，據觀光局指出，泡湯券可延長用到明年1月23日。

對於又被質疑「撒錢」，Kolas指出，這項政策並未加印夜市券，僅延長今年發出的夜市券使用期限，至明年1月底。她說，經濟部會盡速公告，把目前印有截止日期為今年12月31日的夜市券，延長使用至明年1月31日，「不會重印夜市券」。

配合政府擴大秋冬國旅獎勵，經濟部在第二波加碼方案中發給每房夜市抵用券200元，自由行旅客只要入住有參加觀光局優惠活動的旅宿業者，每房就可獲取夜市抵用券200元，自9月16日起實施。

Kolas表示，夜市券政策上路後，經濟部已發出585萬張夜市券，相當於146萬個房間住宿，截至12月2日止，回收近200萬張夜市券，回收率約32.7%，光使用夜市券消費金額就將近1億元，若另外加上民眾搭配夜市券額外消費的金額，民眾在全國夜市消費金額已達數億元，「我們認為這是集便利民眾、刺激消費、帶動旅遊、發展觀光於一身的熱門政策」。