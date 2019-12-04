羅文嘉轟國民黨 彰化縣提名吸毒販毒及殺警奪槍

民進黨秘書長羅文嘉。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影 分享 facebook 民進黨選前的行動中常會第一場到彰化，民進黨秘書長羅文嘉火力全開，抨擊國民黨在彰化縣提名兩位全台絕無僅有的候選人，一個是有販毒吸毒被判刑確定的張瀚天，另一位是殺警奪槍造成兩條人命喪生的蕭景田。羅文嘉要求國民黨不分區立委第一名，出身警界的葉毓蘭，「請妳給我們大家一個交代」。

民進黨行動中常會下午在彰化舉行，邀請名作家九把刀父親，也就是彰化縣藥師公會前理事長柯毓彬，針對「彰化校園毒品氾濫狀況與防治對策」進行專案報告，報告完之後，在民進黨主席卓榮泰發言前，羅文嘉先前發言。

羅文嘉說，為什麼民進黨在選前的行動中常會第一站選擇到彰化，是因為全台灣73個選區，只有在彰化縣第二選區，國民黨提名的張瀚天是唯一一位吸毒、販毒判刑確定的人。如果張瀚天進入立法院，彰化鄉親以後怎麼教小孩以後不要碰毒品？

羅文嘉表示，張瀚天是改過名字，還稱那是年輕時犯的錯，已經改過自新。不過，他說，對於未來大則參與兩岸事務，細則國內政策環境教育資源分配的國會議員，我們要求不能只是這樣而已，我們要求應該更多一點。

羅文嘉接著又說，國民黨不僅在第二選區推出一個販毒吸毒的人，在第四選區更離譜，也是全台73個選區唯一一個殺警奪槍的蕭景田。蕭景田在一九八四年擔任社頭鄉代表會主席，殺警奪槍造成兩條人命，其中一位是警察。他請問國民黨主席吳敦義提名的不分區立委第一名的葉毓蘭，「請妳給我們大家一個交代」，「為什麼國民黨在彰化縣第四選區提名一位殺警奪槍的候選人？」

羅文嘉說，民眾不滿意國民黨提名的吳斯懷要下架，更要下架張瀚天和蕭景田。今天民進黨中常會到彰化舉行，就是要告訴全台灣的人知道這就是國民黨提名的候選人，反毒、反黑及反滲透是我們大家的共同責任，「具體的實踐就在彰化縣。」