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李登輝最核心的兩岸幕僚、傳奇台共曾永賢昨晚過世

2019-12-04 16:34聯合報 記者黃國樑／台北即時報導

知名老台共、前總統李登輝十分倚重的國安幕僚曾永賢昨晚以97歲高齡過世，與曾密切共事的前國安會副秘書長張榮豐下午證實曾因年事已高，於昨晚過世。

張榮豐說，曾永賢是台灣僅存曾與謝雪紅共同對抗國民黨的台共，他曾是中國共產黨台灣省工作委員會第二代領導人，一生充滿傳奇色彩。在謝雪紅組成二七部隊在二二八事件後與國民黨進行武裝對抗時，曾永賢是二七部隊的政治部成員，但謝雪紅最後拋棄了他，曾永賢曾憶及，當時他一覺醒來發現謝雪紅留下字條，說要另謀生路，因此他們只好率部翻山越嶺回到東勢山區繼續抵抗。

但曾永賢後來仍在兩年後在苗栗的山區基地被已經叛降國民黨的中共前南方委組織部長，後成為調查局情治人員的郭華倫(郭潛)成功誘捕。其後曾即在調查局接受轉化教育，並專心投入於匪情研究工作，成為當代研究匪情的專家，而這個身份維持了數十年之久。

曾永賢生於民國12年，曾於十年前將一生的故事寫成「從左到右六十年─曾永賢訪談錄」一書，詳盡記錄他一生的重要歷程與思想的變遷脈絡。

李登輝在蔣經國總統逝世後接下大位，並隨即與中共展開接觸，曾永賢是李登輝與中共密談最重要窗口，他的對口即是中共元老葉劍英之子、中共解放軍總政聯絡部長的葉選寧。曾葉兩人曾在1992年秋天在北京密會，溝通「一個中國」問題。

李登輝時期國統會研究委員、前國民黨大陸部主任張榮恭說，曾永賢晚年眼睛逐漸失去視力，有一眼幾乎完全看不見。張榮豐說，曾永賢十分低調，不讓外人干擾其寧靜的生活，在過世前已一段時間臥病，終於抵不過歲月的摧殘，離開人世。

李登輝國民黨國安會

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