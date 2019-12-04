吳敦義下令 動員所有人力與資源追查楊蕙如網軍案

國民黨主席吳敦義。 聯合報系資料照片／記者陳聖文攝影 分享 facebook

針對楊蕙如指示網軍操作網路風向，導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生的憾事，國民黨台北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀等今天前往東京「台北駐日經濟文化代表處」陳情抗議，要求駐日代表謝長廷應先扛起政治責任，立即為蘇啟誠處長之死立即下台道歉。

國民黨下午舉行中常會，全案也成常會焦點，黨發言人歐陽龍轉述說，黨主席吳敦義裁示，請國民黨各單位全力動員人力與資源，協助追查相關事證，並要求檢調加速且公正調查。

歐陽龍轉述，吳敦義希望全案務必在大選前給國人清楚說明，才能還原真相，還給已故外交官蘇啟誠一個公道。