朱立倫陪竹市立委參選人鄭正鈐竹蓮市場拜票 人氣超旺

新北市前市長朱立倫今天到新竹市為國民黨立委參選人鄭正鈐造勢，一起到竹蓮寺參拜，並到竹蓮市場逐一向攤商、買菜的民眾請托拜票，熱情的攤商送上粽子、好彩頭及大蒜等祝福鄭正鈐「包中」、「凍蒜」，市場內凍蒜聲不斷，朱立倫懇託竹市選民立委支持鄭正鈐、總統支持韓國瑜，政黨票也要支持國民黨。

朱立倫由國民黨竹市黨部主委、市議會議長許修睿及多名黨籍市議員、前市長許明財及立委參選人鄭正鈐陪同到竹蓮寺參拜，朱立倫說，選舉的最後1個月要全力以赴，尤其新竹市在許修睿帶領下，所有議員、里長團結起來支持正能量的鄭正鈐。

朱立倫說，國民黨不但總統要贏，立委要贏，政黨票也希望獲得最高，最後的關鍵要靠新竹市民，為了中華民國，為了台灣的未來，大家能團結在一起，共同支持鄭正鈐，總統支持韓國瑜，政黨票拜託支持國民黨。

朱立倫、許修睿、鄭正鈐等一行人從竹蓮寺走到竹蓮市場，沿街向攤商、民眾握手請託，不少民眾熱情歡迎，爭相拍照合影，隨後進入市場內逐攤拜票，熱情攤商紛紛送上大蒜、粽子及好采頭等祝福鄭正鈐，現場凍蒜聲此起彼落，朱立倫等人也在市場2樓的美食區，品嘗在地美食。