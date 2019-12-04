藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

針對楊蕙如指示網軍操作網路風向，導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生的憾事。國民黨台北市議員李明賢、張斯綱、徐弘

庭、王欣儀等今天前往東京「台北駐日經濟文化代表處」陳情抗議，要求駐日代表謝長廷下台道歉，代表處戒備森嚴，如臨大敵，謝長廷則是取消媒體茶敘固定行程，避而不見。

李明賢等人今天上午搭乘9時航班飛往東京，當地時間下午2時在當地華僑陪同下，抵達我「台北駐日經濟文化代表處」，向謝長廷陳情抗議。

李明賢表示，他們原本計畫進入代表處中庭後舉牌陳情抗議，要求「謝長廷下台」，但抵達代表處後發現代表處大門深鎖，而且到處都是警衛，戒備森嚴。

李明賢表示，代表處不但三步一崗，五步一哨，對街也都是人，還有便衣人員在蒐證，如臨大敵。

李明賢表示，經過抗議溝通，代表處人員出面，原本只讓一人進入陳情，他們無法接受，接著說兩人，他們仍不接受，直嗆大家都有護照，不然來搜身證明他們沒有其他意圖，最後才同意四位議員全部進入代表處。

李明賢指出，他們出發前有與資深外交官沙盤推演，不但在代表處外抗議，以免對日方造成困擾，且據他們掌握，週三當地時間下午三時，是謝長廷每周固定與媒體茶敘的時間，但謝長廷避而不出面，而且取消茶敘行程，「躲起來」不願面對。