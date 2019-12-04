彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

彰化縣政府運用台中火力發電廠撥付的促協金，為伸港、線西、和美3鄉鎮民眾辦理癌症篩檢，從今年元月到七月為止，參與癌症篩檢民眾共2萬2960人次，發現疑似癌症或癌前病變個案達1300多人，均由衛生所持續追蹤中。

癌症篩檢項目包含子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌及口腔癌等4大癌症，為了鼓勵民眾接受篩檢，早期發現、早期治療，彰化縣衛生局祭出獎勵，只要完成一項癌症篩檢，除能獲得一張100元健康禮券外，更能參加500多項家電大獎抽獎活動，大獎大獎包含雙門冰箱、電視、平板電腦及洗衣機等多項好禮。

縣府今天中庭舉辦這項「你做篩檢我送禮 百萬家電等你領」抽獎活動記者會，在彰化縣長王惠美及律師的見證下，針對參加篩檢領取1萬5410張禮券民眾，由王惠美與縣議員林庚壬、柯振杯、賴清美等人抽出多名幸運得主。

王惠美說，這次伸港、線西、和美3鄉鎮約有2萬2960人次參加癌症篩檢，比過去成長4.5%，其中發現疑似癌症或癌前病變個案達1300多人，「早期發現、早期治療」，縣府也希望有更多人參加癌症篩檢，爭取更多的回饋金與資源，把活動擴及更多的鄉鎮市，希望更多鄉親明年再來參加癌症篩檢，營造彰化成為健康長壽縣。