內政部：婦聯會限期不補正 依法廢止、財產清算

婦聯會大樓。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

婦聯會日前舉行會員代表大會，決議不轉型為政黨，並要抗爭到底。對此，內政部民政司副司長鄭英弘今表示，擬於下周召開政黨審議會，將函請婦聯會限期補正，預估期限應在一個月內，若未補正，將依法廢止立案，財產將進行清算。

鄭英弘表示，政黨法施行將滿二年，原依人民團體法備案的政黨，應在12月7日前補正組織、章程及相關事項，並完成法人登記，政治團體也應修正章程轉換為政黨。但目前仍有246政黨、46個政治團體尚未完成，屆時將依法廢止備（立）案。

鄭英弘說，若婦聯會未於12月7日前轉型為政黨，內政部將召開政黨審議會，函請婦聯會限期補正，限期補正的時間由政黨審議會決定，但依照一般正常行政程序，應該是一個月內，屆時若未補正，就表示沒有相關意願，將依政黨法規定廢止其立案。

是否有相關的救濟措施？鄭英弘指出，對於行政處分有不同意見者，都可以循訴願處理，不過，「廢止立案」是法定程序，而且要件清楚，婦聯會也清楚表明不轉換為政黨，依政黨法的規定就依法處理。

鄭英弘並強調，婦聯會財產被不當黨產委員會認定為不當黨產的部分，應歸屬國庫不能動用，未被認定為不當黨產的部分，就依清算程序處理。