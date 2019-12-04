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國造潛艦非錢坑：成本雖高，但其長遠價值無可替代

網軍idcc來自綠委辦公室？黃國書：不曾跟楊蕙如合作

全國首宗收購總統候選人連署書案 金門地檢偵結起訴

2019-12-04 12:36聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

正副總統候選人連署，竟然也有人收購！福建金門地方檢察署指揮偵辦中國紅色統一黨主席黃榮章涉嫌以現金收購總統、副總統候選人連署書案件，偵查終結，該黨透過設社軟體與「老鼠會」方式來收購連署書，包括該黨法律顧問兼副主席李金澤及幹部等7人，均違反總統副總統選舉罷免法87條第1項第2款之行賄罪，是全國首宗收購總統候選人連署書案，檢察官今提起公訴；黃榮章目前畏罪潛逃，正通緝中。

金門地檢署主任檢察官吳文城表示，現年43歲的被告黃榮章從今年年中起，以每張連署書新台幣80至200元的代價，透過李金澤、李璇、林嘉謙、陳建文、黃盟強、林芯瑜、王淑惠等7人，向全國有正副總統候選人連署資格之人行賄收購連署書，地檢署接獲法務部調查局福建省調查處提報情資後，開始偵辦。

金門地檢署自今年9月23日起即陸續搜索並傳喚相關人員到案，同月間新聞報導有女大生透過社群軟體DCARD，明目張膽以每張80元向有投票權的年輕學子收購連署書，檢察官擴大偵辦，另指揮金門縣警察局，並結合台灣台中地方檢察署，以團隊辦案方式向上溯源，而查出黃榮章等人共同行求收購連署書犯行，指揮警調陸續搜索而查扣連署書計3365張等物。

金門地檢署以李金澤等人涉嫌重大而諭知30萬元不等之金額具保，雖主嫌黃榮章仍畏罪潛逃，通緝在案，但本案事證明確，故在今日就李金澤等7人共犯總統副總統選舉罷免法87條第1項第2款之行賄罪提起公訴。

金門地檢署檢察長洪家原特別提及，本案被告及共犯是首宗違反總統副總統選舉罷免法87條第1項第2款之行賄罪，並非先前新聞指被告等人違反公職人員選舉罷免法第102條第1項第2款之罪，本案與「罷免案」的提議及連署無關，顯然法條的適用有誤。且地檢署查證相關案情後，指揮警調持福建金門地方法院核發之搜索票，查扣連署書計3365張，是為維護被連署人之權益，與即時保全證據，於影印留存後，立即將扣案之連署書正本交由在場黃榮章之妻保管，並無違法搜扣而妨害連署之情事。

金門地檢署主任檢察官吳文城今天表示，中國紅色統一黨主席黃榮章涉嫌以現金收購總統、...
金門地檢署主任檢察官吳文城今天表示，中國紅色統一黨主席黃榮章涉嫌以現金收購總統、副總統候選人連署書案件偵查終結，檢方今提起公訴。記者蔡家蓁／攝影
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檢方表示，有學生透過社群軟體DCARD，明目張膽以每張80元向有投票權的年輕學子...
檢方表示，有學生透過社群軟體DCARD，明目張膽以每張80元向有投票權的年輕學子收購連署書。記者蔡家蓁／翻攝
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