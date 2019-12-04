空汙改善有感 沈榮津籲國公營：別等地方鄉親要求

經濟部長沈榮津上午與立法院經濟委員會、立委賴瑞隆等人到中鋼公司，考察經濟部國營泛公股事業員工的薪資改善、研發投入、空汙減汙投入等情形，由台電、中油、中鋼、台船等代表簡報。針對空汙改善已有成效，沈榮津有感而發表示，「不要讓地方鄉親要求，自己哪些東西最須要改善，就主動加強！」

沈榮津說，日前台中市對中火開罰，就是因為國人將空氣品質與健康風險綁在一起，導致中火事件被複雜化，「不要讓地方鄉親要求，自己哪些東西最須要改善，就主動加強，國公營事業一起努力，共勉之！」

針對國營事業員工調薪部分，沈榮津也說，過去產業外移、空洞化，勞動市場供需失衡，工作難找薪水就降，但這波台商回流後投資7千億，可能還會達上兆元，半導體也有2兆7千億元投資，最近則是工業區找不到人，薪資提高，各事業在新進員工薪資策略上也要注意合理調整，才能激勵員工士氣，提升經營績效。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕表示，高雄去年到11月底的紅色站日數為114，今年為68，掉了近一半，pm2.5數值更首度出現1字頭，整體空汙排放比過去少了3到4成；今年屏東至今沒有出現過紅害，可見高雄及以北縣市的空汙量降低，104到108年推動的空汙防制方案，今年可說是收穫季。

國營會副主委吳豐盛說，國營事業在空汙防制上絕對不會缺席，幾年來已投入近5百億元經費改善空汙排放，像興達電廠秋冬季時一定是降載，至於各項空汙指標的降低與減排，未來仍會與環保署合作，改善空氣品質。