親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
交通建設頻加碼
政治
軍事
綜合

國造潛艦非錢坑：成本雖高，但其長遠價值無可替代

網軍idcc來自綠委辦公室？黃國書：不曾跟楊蕙如合作

楊振隆能當228紀念館長 張瀚天：民進黨不能雙重標準

2019-12-04 12:12聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

民進黨今天下午將在彰化市彰基國際培訓中心會議廳舉辦行動中常會，邀請知名導演、作家九把刀的父親、也就是彰化縣藥師公會前理事長柯毓彬提出「彰化校園毒品氾濫狀況與防治對策」報告，被認為是劍指有毒品案前科的國民黨彰化縣第二選區立委參選人張瀚天，而張瀚天也適時推出「汙點篇」，將過往赤裸攤開，讓選民檢視他「浪子回頭」的所為。

張瀚天廿多年前，曾犯下毒品案並被判刑，在國民黨立委初選時，即遭對手全國總工會理事長陳杰揭發，隨著選舉腳步迫近，民進黨陣營接續猛打，從競選登記時，民進黨秘書長羅文嘉就挑此話題，此次行動中常會甚至要聽取「彰化校園毒品氾濫狀況與防治對策」報告，地方政壇人士認為，就是在持續在打張瀚天曾犯下毒品案。

面對對手的窮追猛打，張瀚天不選擇逃避，決定正面迎擊，除了在誓師大會上唱「浪子回頭」感性懺悔之外，今天也同時公布競選影片「汙點篇」，將自己的過往赤裸地攤開，讓選民來檢視他的所為。

「一個人生命中，如果有了汙點該怎麼做？」影片開頭是一面面的空白牆壁，其中一面卻出現汙點出主題，他輕輕抹著，卻是抹之不去，隨後街坊鋪陳議論說：「浪子回頭金不換」、「為人民服務做得好，誰沒有過去」、「以前都做善事，到了當選做壞事，有用嗎？」最後，張瀚天拿香拜拜，在神明面前發誓：「一定要讓大家覺得，跟年輕時做的不一樣」。

張瀚天表示，對手陣營從中央到地方持續窮追猛打，見獵心喜的踩著他的「汙點」不放，還直指：「做錯事的人，要知道什麼地方可以去，什麼地方不能去」。他強調，如果有了汙點就該躲在陰暗角落，讓汙點跟著自己一輩子？更遑論去服務地方、服務社會？

他並以228國家紀念館長楊振隆曾在50 年前犯下殺人案為例，如果民進黨政府認為楊振隆是真心懺悔而委以重任，為什麼要以雙重標準對待像他這樣真心想服務社會的人。

彰化縣第二選區立委參選人除張瀚天外，還有民進黨現任立委黃秀芳及無黨籍的前縣議員黃玉芬，呈現三腳督，競爭激烈。

國民黨彰化縣第二選區立委參選人張瀚天，今天推出競選影片「汙點篇」，輕抹白牆的一個...
國民黨彰化縣第二選區立委參選人張瀚天，今天推出競選影片「汙點篇」，輕抹白牆的一個汙點，將過往赤裸攤開，讓選民檢視他「浪子回頭」的所為。翻拍自張瀚天影片
分享

民進黨毒品

延伸閱讀

扮被土石流沖刷的香蕉 張瀚天上脫口秀爭取年輕...

南投第一選區 馬文君搶家長票 蔡培慧攻農業票...

佳芬沒來還有龍介仙 張瀚天誓師大會照樣強強滾

李佳芬氣喘嚴重 取消明天張瀚天誓師大會行程

相關新聞

婦聯會決議不轉型 內政部：限期不補正廢止立案

2019-12-04 12:04

王立強影片露臉背書？徐斯儉：沒配合演出 事先不知情

2019-12-04 11:14

【即時短評】燕子加碼罰中火 韓國瑜如何醱酵空汙牌？

2019-12-03 12:30

內政部：婦聯會限期不補正 依法廢止、財產清算

2019-12-04 13:34

臉書下廣告 政治類民進黨十一月居冠

2019-12-04 12:47

U值媒／批評蔣萬安的人，真知道章孝嚴的過去嗎？

2019-12-04 12:38

全國首宗收購總統候選人連署書案 金門地檢偵結起訴

2019-12-04 12:36

空汙改善有感 沈榮津籲國公營：別等地方鄉親要求

2019-12-04 12:29

用台灣好浴皂顧台灣 賴惠員宣導洗手防流感

2019-12-04 12:28

不滿黃國昌打韓沒打楊蕙如 韓粉臉書亂入引論戰

2019-12-04 12:16

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

12月7日截止 內政部：仍有246個政黨未完成法人登記

2019-12-04 10:32

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

楊蕙如只是小咖 小英有直屬網軍？賴神被剿 曾這樣說…

2019-12-04 08:00

信守1法3公報 美亞太助卿：不稱台灣為國家

2019-12-04 00:00

郭台銘：若在意柯文哲說什麼就不用睡覺了

2019-12-03 19:18

旗手揮旗險打中 連爺爺俐落後仰閃避

2019-12-03 18:27

促轉會審定 要國民黨移歸4286筆檔案給國發會

2019-12-03 18:13

泰簽新制惹議 民眾黨呼籲蔡政府「硬起來」

2019-12-03 18:13

網紅愛戰蔡英文？政治「偽」網紅與假訊息的距離

2019-12-03 16:49

北市府參議陳慶安 三年前酒駕被彈劾

2019-12-03 15:32

新加坡代表黃偉權將離任 宋楚瑜重申台星友誼

2019-12-03 15:27

愛河魚群跳岸！韓粉喊「韓國魚回來了」 韓黑酸：魚集體輕生

2019-12-03 14:51

語言教材售後改版糾紛生 消保處擬祭契約範本管

2019-12-03 14:40

扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40

蔡總統：台日洽談CPTPP 現在正是時機

2019-12-03 14:31

張善政：我很不國民黨 不是每件都背書

2019-12-03 14:30

游錫堃：澳洲反制中國 台灣更要護國保台

2019-12-03 14:26

美亞太助卿：不稱台灣為國家 信守1法3公報

2019-12-03 14:23

薄瑞光：陸方稱不在乎蔡勝選 重要的是政策

2019-12-03 14:08

美官員說「不稱台灣為國家」 外交部：不需過度政治解讀

2019-12-03 14:07

冷眼集／蔡政府吹捧的台美關係 落漆

2019-12-03 14:05

立院三讀：故意散播動物傳染病謠言 最重罰100萬

2019-12-03 14:01

影／赴監院檢舉 黃國昌嗆韓：有膽指著我鼻子罵沒膽辯論

2019-12-03 13:44

交通科技產業發展 蔡總統：未來10年投入兆元規模

2019-12-03 13:20

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

是否期待被特赦 陳水扁：尊重總統決定沒有埋怨

2019-12-03 13:05

雲林傳「性解放退出校園」布條 民進黨批假消息

2019-12-03 13:04

綠操作罷免韓國瑜 陳水扁：有必要嗎？

2019-12-03 13:02
看更多

熱門文章

楊蕙如金流來自北高？ 柯文哲：他們常利用政府資源

2019-12-04 08:51

沉默一天 謝長廷回應了：楊蕙如的事情我都要負責？

2019-12-03 18:34

綠切割「卡神」？她找出謝長廷活動 楊蕙如無所不在

2019-12-03 19:41

「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

2019-12-03 17:35

楊蕙如只是小咖 小英有直屬網軍？賴神被剿 曾這樣說…

2019-12-04 08:00

他若選宋楚瑜就不必出來？王金平回應了

2019-12-03 16:23

張善政槓上謝長廷：找我神救援 為何不出面說清楚

2019-12-03 20:58

網軍風暴 民進黨切割卡神

2019-12-04 00:33

藍議員爆「卡神」好神？ 靠政府標案2年多賺億元

2019-12-04 12:01

「卡神」遭北檢以侮辱公署等罪嫌起訴 鄰居：她小時很乖巧

2019-12-03 16:51

切割楊蕙如？林飛帆：卓榮泰和我也是她網路霸凌受害者

2019-12-03 15:52

獨／涉私菸又爆婚外情 永和警衛官派任韓國瑜隨扈惹議

2019-12-04 07:02

林飛帆稱也遭卡神網路霸凌 孫大千：不配合蔡英文的下場

2019-12-04 08:17

把韓國瑜變河神？黃士修：戰神爆的是史上最失敗關說案

2019-12-03 15:29

獨／蔡總統警衛官轉任韓國瑜隨扈 身分遭質疑

2019-12-04 00:00

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

韓國瑜競辦經費拮据 王淺秋：被黑太凶影響募款

2019-12-03 16:30

卡神楊蕙如網軍案 柯文哲酸：民進黨都說和他們無關

2019-12-04 08:47

「卡神」楊蕙如操作網軍遭起訴 藍營抬棺材抗議外交部

2019-12-03 16:05

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

愛河魚群跳岸！韓粉喊「韓國魚回來了」 韓黑酸：魚集體輕生

2019-12-03 14:51

網軍idcc位址來自研究室？ 黃國書：多研究室用同一IP

2019-12-04 12:27

林飛帆嗆：哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？

2019-12-03 15:54

送保鮮盒不用30元？ 蔡英文吳琪銘聯合文宣品惹議

2019-12-04 09:49

王立強影片露臉背書？徐斯儉：沒配合演出 事先不知情

2019-12-04 11:14

【即時短評】什麼時候公務員都成「國家機器」嫌疑犯？

2019-12-04 00:00

黎明將至！李佳芬：我管你怎麼黑、我就是不怕黑

2019-12-03 17:40

卡神網軍案／民進黨聲明：與楊蕙如毫無關係

2019-12-03 15:43

我可能不會賠你 颱風天執意登山觀浪出了意外可不國賠

2019-12-03 15:52

邱太三涉關說卻擔任「反賄選」召集人 邱顯智痛批荒謬

2019-12-03 21:48

我國檢調查網軍霸凌致死第一例 他籲嚴刑峻罰處置網軍

2019-12-03 18:20

宋楚瑜：國民黨人選不對 若派郭朱王我需要選嗎

2019-12-03 14:25

撇「楊惠如」事件責任？ 蕭敬嚴：「射長廷」裝不熟

2019-12-04 01:07

切割楊蕙如？謝系：為什麼卡神的作為要扯到謝長廷？

2019-12-03 19:53

吳佩芸槓蔡壁如：揭發砂石案代表公平正義 非貼標籤

2019-12-04 01:04

涉私菸案…蔡總統警衛官 改派韓隨扈 惹議

2019-12-03 23:52

李佳芬：管你怎麼黑 我就是不怕黑

2019-12-04 01:06

新聞眼／不追金流共犯 檢怕捅馬蜂窩？

2019-12-04 00:18

郭台銘：若在意柯文哲說什麼就不用睡覺了

2019-12-03 19:18

綠營切割：楊蕙如就是商人 多少會防她

2019-12-04 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top