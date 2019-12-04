楊振隆能當228紀念館長 張瀚天：民進黨不能雙重標準

民進黨今天下午將在彰化市彰基國際培訓中心會議廳舉辦行動中常會，邀請知名導演、作家九把刀的父親、也就是彰化縣藥師公會前理事長柯毓彬提出「彰化校園毒品氾濫狀況與防治對策」報告，被認為是劍指有毒品案前科的國民黨彰化縣第二選區立委參選人張瀚天，而張瀚天也適時推出「汙點篇」，將過往赤裸攤開，讓選民檢視他「浪子回頭」的所為。

張瀚天廿多年前，曾犯下毒品案並被判刑，在國民黨立委初選時，即遭對手全國總工會理事長陳杰揭發，隨著選舉腳步迫近，民進黨陣營接續猛打，從競選登記時，民進黨秘書長羅文嘉就挑此話題，此次行動中常會甚至要聽取「彰化校園毒品氾濫狀況與防治對策」報告，地方政壇人士認為，就是在持續在打張瀚天曾犯下毒品案。

面對對手的窮追猛打，張瀚天不選擇逃避，決定正面迎擊，除了在誓師大會上唱「浪子回頭」感性懺悔之外，今天也同時公布競選影片「汙點篇」，將自己的過往赤裸地攤開，讓選民來檢視他的所為。

「一個人生命中，如果有了汙點該怎麼做？」影片開頭是一面面的空白牆壁，其中一面卻出現汙點出主題，他輕輕抹著，卻是抹之不去，隨後街坊鋪陳議論說：「浪子回頭金不換」、「為人民服務做得好，誰沒有過去」、「以前都做善事，到了當選做壞事，有用嗎？」最後，張瀚天拿香拜拜，在神明面前發誓：「一定要讓大家覺得，跟年輕時做的不一樣」。

張瀚天表示，對手陣營從中央到地方持續窮追猛打，見獵心喜的踩著他的「汙點」不放，還直指：「做錯事的人，要知道什麼地方可以去，什麼地方不能去」。他強調，如果有了汙點就該躲在陰暗角落，讓汙點跟著自己一輩子？更遑論去服務地方、服務社會？

他並以228國家紀念館長楊振隆曾在50 年前犯下殺人案為例，如果民進黨政府認為楊振隆是真心懺悔而委以重任，為什麼要以雙重標準對待像他這樣真心想服務社會的人。