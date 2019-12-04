北檢認證楊蕙如綠營網軍 郝龍斌：賴清德心有戚戚焉？

台北地檢署偵辦「idcc」帳號在去年關西機場事件，誣衊大阪辦事處，造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，查出「卡神」楊蕙如竟是綠營網軍首領。國民黨副主席郝龍斌上午在臉書質疑，民進黨在撇清之餘，是否也應該給大家一個清楚的交代？

郝龍斌也揶揄，當初民進黨初選殺到見骨，行政院前院長賴清德還拜託蔡英文總統「要求她的網軍停止攻擊」，卻還遭到一面倒地反嗆，甚至批他「說法和泛藍87分像」；如今北檢確認綠營確有網軍，不知賴清德是否心有戚戚焉？

郝龍斌表示，民進黨每逢選舉向來手法就是不斷抹黑對手，屈打成招、陷害忠良，讓候選人選前百口莫辯；到網路世代變本加厲，網軍搭配粉絲專頁與名嘴交叉雙打，透過製造輿論販賣廉價正義感，愚弄民眾與年輕人達到為政治牟利目的。

郝龍斌說看這些拿錢辦事網軍肆無忌憚幫駐日代表謝長廷掩護、帶風向，與當初農委會的1450神似，根本一脈相承，也讓人懷疑政府機關裡還有多少經費、人員搞這些帶風向把戲？