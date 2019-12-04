王立強影片露臉背書？徐斯儉：沒配合演出 事先不知情

外交部次長徐斯儉。報系資料照片 分享 facebook

共諜案爭議越來越多，主角王立強的身分與說法備受質疑。澳洲媒體Nine傳媒對於王立強事件60分鐘Youtube影片完整報導中，出現我國外交部政務次長徐斯儉的訪問。引發藍營質疑蔡政府是否早事先知情。

徐斯儉上午在內政委員會接受立委許毓仁質詢時表示，他的發言被剪入王立強事件的影片，他不知情，播出時他人在加拿大。

他說，10月28日Nine傳媒來採訪時，主旨是境外勢力如何涉入干預選舉，影片的內容是他表達的內容，但是整則報導的脈絡不是他原來設定的脈絡。徐表示，自己沒有配合演出，當時將這視為平常的國際媒體訪問，他一年會接受100多場訪談。徐斯儉表示，外交部也已經向該媒體聯繫，就當初電視台來接觸時所提出的目的與後來情況不符，提出不同意見。

許毓仁質疑徐斯儉在影片發言是隱晦的為王立強案背書，徐斯儉否認，自己沒有配出演出，也沒有為其背書。被問到是不是被設計？徐斯儉回應，這是許的語言，他不會這樣說。王立強是共諜嗎？徐斯儉表示，他不知道。

外交部日前曾發出新聞稿，外交部政務次長徐斯儉在10月28日上午接受澳洲媒體Nine傳媒專訪，旨在說明我國在太平洋的邦交情勢與中國銳實力議題；訪談當中並未觸及王立強案，而是對於中國大陸在太平洋地區侵略性的擴張作為，以及在國際間對台灣的外交打壓進行整體性的論述。澳洲媒體是在事後剪製時，配合11月22日發生的王立強案等時事議題，連貫剪輯後於11月24日播出。