批韓怪招無效 黃士杰：嚴謹的民調還是會反映主流民意

2019-12-04 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



民進黨桃園第二選區立委參選人黃士杰今表示，國民黨總統參選人韓國瑜想了怪招要民眾回答民調時唯一支持蔡英文總統，但如果民調是用比較科學的方法來做，受到的影響不會太大，嚴謹方式做出來的民調還是會反映主流民意。

為了提攜後進、拉抬立委選情，民進黨副總統參選人賴清德今陪同自己學妹、台北大安區立委參選人謝佩芬，以及學弟、桃園第二選區立委參選人黃士杰接受廣播節目訪問。

談到總統選情，謝佩芬指出，可以看出來韓的民調在年輕人這塊很不受歡迎，許多發言與作為被一一報導後，韓的高度跟誠信，夠不夠格、適不適當當國家元首大家都在關注，且政見只有口號沒有實質內容，很多時候韓講話民眾都想轉台，加上高雄市政毫無任何作為，很多家族問題無法好好解釋，這種政治不是我年輕人想要的新政治。

黃士杰則說，韓國瑜最大的問題，就是國家路線、主權問題都沒有很好的說法，且韓面對接連爆出來的議題或是醜聞，都選擇避而不談，甚至直接跳過提問，這樣的處理方式年輕人不能接受。

日前韓國瑜呼籲支持者接到民調都回答唯一支持蔡英文，黃士杰則說這是怪招，但相信這種呼籲，如果民調是用比較科學的方法來做，受到的影響不會太大，嚴謹方式做出來的民調還是會反映主流民意。