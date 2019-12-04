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韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜在臉書批蔡英文總統面對網軍問題時支支吾吾說明不清，更顯心虛。韓國瑜質問，如果有500個網軍，一個月就要500萬，錢從哪裡來？他更強調，「這是網路罷凌絕不讓你輕輕放下」。

「卡神」楊蕙如昨天被起訴，外傳她是民進黨網軍。蔡英文總統表示，這件事已經進入司法調查，無法再做評論。她說，政府會採取必要行動，防止錯假訊息混淆是非，造成社會對立。不只政府，全體人民都要這麼做。

國民黨總統參選人韓國瑜批楊蕙如事件是網路霸凌，絕不讓民進黨輕輕放下。圖片翻攝韓國...
國民黨總統參選人韓國瑜批楊蕙如事件是網路霸凌，絕不讓民進黨輕輕放下。圖片翻攝韓國瑜臉書
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