韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜在臉書批蔡英文總統面對網軍問題時支支吾吾說明不清，更顯心虛。韓國瑜質問，如果有500個網軍，一個月就要500萬，錢從哪裡來？他更強調，「這是網路罷凌絕不讓你輕輕放下」。