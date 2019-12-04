韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

相關新聞
【即時短評】燕子加碼罰中火 韓國瑜如何醱酵空汙牌？2019-12-03 12:30
信守1法3公報 美亞太助卿：不稱台灣為國家2019-12-04 00:00
12月7日截止 內政部：仍有246個政黨未完成法人登記2019-12-04 10:32
楊蕙如只是小咖 小英有直屬網軍？賴神被剿 曾這樣說…2019-12-04 08:00
郭台銘：若在意柯文哲說什麼就不用睡覺了2019-12-03 19:18
旗手揮旗險打中 連爺爺俐落後仰閃避2019-12-03 18:27
促轉會審定 要國民黨移歸4286筆檔案給國發會2019-12-03 18:13
泰簽新制惹議 民眾黨呼籲蔡政府「硬起來」2019-12-03 18:13
網紅愛戰蔡英文？政治「偽」網紅與假訊息的距離2019-12-03 16:49
北市府參議陳慶安 三年前酒駕被彈劾2019-12-03 15:32
新加坡代表黃偉權將離任 宋楚瑜重申台星友誼2019-12-03 15:27
愛河魚群跳岸！韓粉喊「韓國魚回來了」 韓黑酸：魚集體輕生2019-12-03 14:51
語言教材售後改版糾紛生 消保處擬祭契約範本管2019-12-03 14:40
扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖2019-12-03 14:40
蔡總統：台日洽談CPTPP 現在正是時機2019-12-03 14:31
張善政：我很不國民黨 不是每件都背書2019-12-03 14:30
游錫堃：澳洲反制中國 台灣更要護國保台2019-12-03 14:26
美亞太助卿：不稱台灣為國家 信守1法3公報2019-12-03 14:23
薄瑞光：陸方稱不在乎蔡勝選 重要的是政策2019-12-03 14:08
美官員說「不稱台灣為國家」 外交部：不需過度政治解讀2019-12-03 14:07
冷眼集／蔡政府吹捧的台美關係 落漆2019-12-03 14:05
立院三讀：故意散播動物傳染病謠言 最重罰100萬2019-12-03 14:01
影／赴監院檢舉 黃國昌嗆韓：有膽指著我鼻子罵沒膽辯論2019-12-03 13:44
交通科技產業發展 蔡總統：未來10年投入兆元規模2019-12-03 13:20
高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！2019-12-03 13:10
是否期待被特赦 陳水扁：尊重總統決定沒有埋怨2019-12-03 13:05
雲林傳「性解放退出校園」布條 民進黨批假消息2019-12-03 13:04
綠操作罷免韓國瑜 陳水扁：有必要嗎？2019-12-03 13:02
法駐台代表訪中央社 暢談民主人權同婚2019-12-03 13:00
郭、柯合作有變數？ 蔡壁如：兄弟爬山各自努力2019-12-03 12:51
美「不稱台灣為國家」 外交部不認為是釋出警訊2019-12-03 12:39
韓國瑜爆砂石案爭議 蔡壁如：這是把人家貼標籤2019-12-03 12:18
蘇貞昌健康亮紅燈 張善政惋惜：不會用人累到自己2019-12-03 12:09
影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油2019-12-03 11:56
港大專學界呼籲提供明確管道 落實來台尋求庇護機制2019-12-03 11:45
民進黨成立反賄選小組 提全民打假三步驟2019-12-03 11:26
蔡英文「論文三門」 台師大教授：藍營缺追根刨底精神2019-12-03 11:21
影／黃國昌赴監察院遞案要求調查雲林砂石場圈地案2019-12-03 11:19
影／民進黨成立反賄小組 宣示打假反賄2019-12-03 11:09
熱門文章
國防部新法 軍車被開罰單 駕駛、車長、主官管全慘了！2019-12-03 11:37
誰出錢給卡神楊蕙如養網軍？藍議員：明天將公布金流2019-12-03 12:18
沉默一天 謝長廷回應了：楊蕙如的事情我都要負責？2019-12-03 18:34
沈富雄：韓國瑜會輸是兵家常事 但使賤招會在歷史留名2019-12-03 12:44
楊蕙如金流來自北高？ 柯文哲：他們常利用政府資源2019-12-04 08:51
綠切割「卡神」？她找出謝長廷活動 楊蕙如無所不在2019-12-03 19:41
「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台2019-12-03 17:35
他若選宋楚瑜就不必出來？王金平回應了2019-12-03 16:23
張善政槓上謝長廷：找我神救援 為何不出面說清楚2019-12-03 20:58
切割楊蕙如？林飛帆：卓榮泰和我也是她網路霸凌受害者2019-12-03 15:52
談網軍案 外交部：楊蕙如害死蘇啟誠 這推論比較快2019-12-03 12:18
「卡神」遭北檢以侮辱公署等罪嫌起訴 鄰居：她小時很乖巧2019-12-03 16:51
網軍風暴 民進黨切割卡神2019-12-04 00:33
楊蕙如只是小咖 小英有直屬網軍？賴神被剿 曾這樣說…2019-12-04 08:00
獨／涉私菸又爆婚外情 永和警衛官派任韓國瑜隨扈惹議2019-12-04 07:02
李晏榕：楊蕙如行為與民進黨無關 勿政治操作2019-12-03 11:32
把韓國瑜變河神？黃士修：戰神爆的是史上最失敗關說案2019-12-03 15:29
民調領先韓國瑜至三成 蔡英文：民調好就多加油2019-12-03 11:22
網軍之亂？ 藍委爆：楊蕙如律師為蔡碧仲的嘉義幫2019-12-03 12:46
獨／蔡總統警衛官轉任韓國瑜隨扈 身分遭質疑2019-12-04 00:00
楊惠茹是小咖！邱毅爆：民進黨中央有蔡網軍系統2019-12-03 11:02
韓國瑜競辦經費拮据 王淺秋：被黑太凶影響募款2019-12-03 16:30
「卡神」楊蕙如操作網軍遭起訴 藍營抬棺材抗議外交部2019-12-03 16:05
「卡神」楊蕙如涉教唆自殺罪？女律師願代為提告2019-12-03 12:12
愛河魚群跳岸！韓粉喊「韓國魚回來了」 韓黑酸：魚集體輕生2019-12-03 14:51
林飛帆嗆：哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？2019-12-03 15:54
蔡英文「論文三門」 台師大教授：藍營缺追根刨底精神2019-12-03 11:21
影／楊蕙如養網軍有高層出錢 柯文哲：不用問也知是誰2019-12-03 10:45
卡神網軍案／民進黨聲明：與楊蕙如毫無關係2019-12-03 15:43
【即時短評】什麼時候公務員都成「國家機器」嫌疑犯？2019-12-04 00:00
蔡總統不處理謝長廷？ 宋楚瑜：2個月後可以換人了2019-12-03 10:48
黎明將至！李佳芬：我管你怎麼黑、我就是不怕黑2019-12-03 17:40
邱太三涉關說卻擔任「反賄選」召集人 邱顯智痛批荒謬2019-12-03 21:48
我可能不會賠你 颱風天執意登山觀浪出了意外可不國賠2019-12-03 15:52
我國檢調查網軍霸凌致死第一例 他籲嚴刑峻罰處置網軍2019-12-03 18:20
韓國瑜爆砂石案爭議 蔡壁如：這是把人家貼標籤2019-12-03 12:18
宋楚瑜：國民黨人選不對 若派郭朱王我需要選嗎2019-12-03 14:25
卡神楊蕙如網軍案 柯文哲酸：民進黨都說和他們無關2019-12-04 08:47
林飛帆稱也遭卡神網路霸凌 孫大千：不配合蔡英文的下場2019-12-04 08:17
切割楊蕙如？謝系：為什麼卡神的作為要扯到謝長廷？2019-12-03 19:53
留言