查選戰謠言 內政部：假訊息279件 88件偵辦中

2019-12-04 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



楊蕙如操控網軍案受到國內關注，根據內政部調查，至12月1日為止共受理、查處假訊息案件共279件，共計偵破191件，未破88件仍持續偵辦中。

立法院內政委員會今安排「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」專題報告。

根據內政部書面報告，至12月1日為止，警察機關蒐報各類賄選情資109件，移送4件53人；選舉賭盤情資70件，移送8件9人；各類暴力情資66件，移送41件57人。此外，受理、查處假訊息案件共279件，共計偵破191件，未破88件仍持續偵辦中。

內政部報告指出，已相關掃黑肅槍專案，並為阻斷境外資金介入選舉，要求警察機關加強資金清查及掃蕩違反銀行法、洗錢防制法等非法經營的「地下通匯」業者；同時也成立「假訊息查處小組」，全力防堵假訊息影響選舉。警政署也深入瞭解各地區賄選情資蒐報情形，要求強力掃蕩選舉賭盤。

報告中也提到，根據移民署統計，2018年總計入境人數約1104萬5000餘人，今年1至10月止入境人數達971萬2000餘人，外來人口入境人數持續成長，安全管理工作益形重要。移民署分「入境前」、「國境線」與「入境後」及「離台後」等四階段強化外來人口各項安全管理機制與相關處置作為。