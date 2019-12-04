台南市立委參選人李伯利 不僅是牧師還曾是黑道大哥

2019-12-04 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



安定力量政黨提名、參選台南市第5選區立委的李伯利是很特殊的參選人，目前擔任教會牧師，而且他還有特別的過往，被稱為「黑道牧師」、「流氓牧師」，但他強調自己早已不是當年那個壞胚子，不過因為這段過往，也讓他更能體會社會邊緣人的心情。

李伯利的安平服務處昨天成立，服務處看起來與一般的政治人物很不一樣，外觀小巧可愛，走進裡面迎面就是十字架，還有大大的長桌，李伯利表示，長桌就是要讓大家相聚、交流，希望走進來就有溫暖被接納的感受。

第5選區競爭激烈，除了現任立委民進黨林俊憲，及台南市連任7屆、最資深的國民黨議員蔡淑惠，此外還有「虧雞福來爹」林義豐及反鐵路地下化的陳致曉，而安定力量則在台南推出兩名教會體系出身的李伯利與李晉豪，參選第5、6選區。

安定力量反同性婚姻入法，主張重視家庭，李伯利表示，在拜票的過程中，曾被支持同性婚姻者「比中指」，但仍不改其志，持續宣揚理念，得到很多人的認同。

今年40歲的他有一段不一樣的過往，留著小馬尾、戴著眼鏡，看起來斯文的他，在十多年前是不折不扣的黑道大哥，他回憶家族五代都是基督徒，但他從小就叛逆，17歲離家開始混黑道，當時為了快速打響名聲，成為飆車族，持刀專砍其他的流氓，果然建立名聲、人見人怕。

當時他經營舞廳、搖頭店，自己也染上吸毒、賭博的惡習，後來賭輸近2000萬元，為還債開始販毒，買大批槍械防身，兩次在菲律賓買毒品時被捕，事後都用錢擺平，還有一次在柬埔寨遭出賣，在警方追捕下，九死一生逃回台灣。

2007年在大陸走私安非他命近百公斤，當時的他因為吸毒、記憶力嚴重退化，但腦海卻出現從小到大的種種回憶細節，讓他覺得「我怎麼了」，還有他在台上講道的畫面，連續5天，他事後認為一切都是神蹟，神希望藉此讓他醒悟，果然他返台後，不僅戒毒，隔年還進神學院，之後成為牧師，過程連自己都難以置信，而他講道時常以自己為例，「我不擔心說出過往會涉法，只希望拯救痛苦的人」