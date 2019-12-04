【即時短評】什麼時候公務員都成「國家機器」嫌疑犯？

2019-12-04 00:00 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程嘉文



蔡總統「永和警衛室」的汪姓中校，調回特勤中心四個月後，被派往韓國瑜陣營，甚至一度擔任非常核心的侍從組長。消息在選前被披露，勢必引發外界一波質疑，也必然導致相關部門的公信力，受到另一次衝擊。

汪中校涉及爭議，凸顯國安局對捲入私菸案人員的處分方式不合理。「幹部」購買5條以上，就必須逐出維安團隊，「一般」人員的門檻，卻高達100條。事實上，不屬幹部的「侍衛官」，官階與接近元首程度，往往比許多「幹部」更高，卻採用差別甚大的低標準，因此難免引發反彈。

這也顯示，邱國正局長一上任就急於出手除弊，但第一時間似乎尚未摸透特勤體系的結構與生態。如今國安局新聞稿宣稱，將會對處分「輕重修訂」，但願當真如此。

本案更惹爭議的，是當事人剛離開「大內」，又接手韓國瑜隨扈任務，被質疑有「戴罪立功」蒐集情資之嫌。對特勤中心來說，應該對此指控備感冤枉：以往特勤幹部保護對象「跨黨派」例子所在多有，為何從前都沒事，這次卻掀起爭議？

老經驗特勤幹部人數有限，的確不可能永遠只服務某一陣營。然而過往例子都是總統大選後，元首維安體系重新組成，這次卻罕見發生在戰況激烈的選前，當事人又的確正處「待罪」身分。更何況，本屆大選參選者低於預期，使特勤人力出現難得的充裕，此時還讓身分敏感的汪員留在韓陣營，外界怎能沒有「不當」聯想？

當然，理論上說，特勤維安任務，乃至全國為數龐大的事務官們，本來就應該沒有顏色，就不該捲入政黨競爭中。但是近日蔡政府為了達成連任目標，動員軍公教司法等公權力系統大打「總體戰」，不惜回到過去黨國一家時代的氛圍。面對外界一系列的質疑，執政團隊往往都以「湊巧」解釋，然而面對太多的「湊巧」，民眾心中會有幾分信任，答案不問可知。