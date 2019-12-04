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獨/小英警衛官轉任韓國瑜隨扈 身分遭質疑

2019-12-04 00:00聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

高雄市長韓國瑜辦妥總統候選人登記後，國安局特勤中心便接手維安任務。不過聯合報接獲投訴表示，擔任韓國瑜身邊「侍從組長」要職的汪姓中校，今年7月之前，都在蔡英文總統「永和警衛室」擔任內衛人員，此後因涉入購買私菸等因素而請調回特勤中心本部，旋即參加此次總統大選的「安維七號」訓練，並被分發保護韓國瑜。爆料人質疑，這不儘違反國安局長邱國正「買私菸者不適合擔任保衛元首任務」的指示，更容易令人懷疑是蔡政府派人「打入」韓陣營蒐集情資。

國安局對此證實，汪姓中校的確因抽籤分發到韓國瑜編組，原本擔任侍從組長，不過上周特勤中心督察部門建議，涉入私菸案者不宜擔任幹部，因此已將其由韓國瑜貼身的「基本編組」，調整為「加強編組」人員，通常擔任出外行程的先遣協調任務。

國安局長邱國正上任時曾嚴厲批評：有些局內人員明知藉出訪超買免稅菸的行為不對，卻長年如此，顯示「選擇有偏差」，「不太正常也不太安全」，把這種人放在元首安全保護上，並不合邏輯。因此從警衛主任陳逸夫、林國欽以降，共有近卅人慘遭「回軍」處分，被調回原本所屬軍種。由於他們脫離一般部隊業務已久，調回軍中幾乎等於逼退。對此爆料者質疑，這些「不正常、不安全」的人，却被派任其他候選人的警衛要職，是否合理？

汪姓中校原本在蔡英文總統的永和警衛室，擔任內衛組之下的寓所警衛官。今年7月，以個人家庭因素主動請調回特勤中心。爆料者指出，至今其購買私菸事件未遭處分，又被派任參與總統大選維安編組，對韓國瑜的行程可完全掌握。特勤中心明知資格有問題，還是將其納入維安隊伍中，是否特勤中心甚或總統府，要其「戴罪立功」，賦予某些情資蒐集的秘密任務？

官員私下透露，由於此次購買免稅菸的人數很多，不可能把曾買過菸者全部立刻調離特勤，否則會對日常勤務執行造成很大衝擊。不過局內的懲處標準是，「幹部」5條以上就被調回軍，「非幹部」則需100條以上。有些人擔任科長之類行政職務，即使官階只是中校，也適用高標準；但如汪姓中校等「侍衛官」，雖然與元首關係更貼身，官階也常高到上校，卻不算「幹部」，只要沒買到100條菸都不受影響。因為彼此落差大，因而的確造成一些不平之聲。

至於「小英人馬調任韓隨扈」的質疑，官員表示，由於人力有限，特勤人員不可能永遠只跟隨某一陣營長官，尤其官階較高的幹部更是如此。例如因私菸案而被調職回軍的少將警衛主任陳逸夫、林國欽，先前分別任職於馬英九的中興警衛室、吳敦義的和平警衛室，林國欽更早還待過陳水扁的玉山警衛室。

對此，國安局則發布新聞稿表示，特勤任務運作以維持正常為首要，對曾購買私菸的人員，目前各單位仍持續關懷與考核。此外隨北檢分批次偵結本案，同步檢討原先行政處分，並予以輕重修訂。國安局並強調，特勤工作秉持「行政中立、安全第一、團結和諧」原則，不分政黨與特定對象，希望外界不要妄加揣測。

11月7日，國安局特勤中心舉行「安維七號」完訓編成典禮。圖/軍聞社
11月7日，國安局特勤中心舉行「安維七號」完訓編成典禮。圖/軍聞社
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韓國瑜國安局私菸

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