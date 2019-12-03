韓競辦提告台灣基進 台灣基進：意圖讓韓國瑜落選ing

2019-12-03 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室晚間發出聲明，將對台灣基進黨提起妨害名譽及意圖使人不當選之告訴。台灣基進表示，黨不但意圖讓韓國瑜落選，而且已經在著手進行，國民黨想透過司法打壓，只會激發他們的戰鬥力。

韓辦聲明中指出，「台灣基進」發文者，使用社群網站Facebook之台灣基進粉絲專頁，基於公然侮辱犯意，在2019年11月25日張貼：「有一種無恥，叫做韓國瑜」等語，辱罵國民黨總統候選人韓國瑜，嚴重貶損韓候選人之人格及社會評價。此等以不當之行為影響選情，於臉書（Facebook）發文之方式，公然散布不實言論，顯有基於使韓候選人不當選、打擊韓候選人選情之意圖。

韓競辦表示，以公然侮辱罪及總統副總統選舉罷免法第90條，正式對「台灣基進」之臉書網站發文者提起妨害名譽及意圖使人不當選之告訴。

台灣基進對此回應：台灣基進的存在就是要力抗中國，保護台灣，阻擋親中候選人當選。本黨不但意圖讓韓國瑜落選，而且已經在著手進行，相信台灣選民絕對會支持，國民黨想透過司法打壓，只會激發我們的戰鬥力。