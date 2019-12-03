張善政槓上謝長廷：找我神救援 為何不出面說清楚

2019-12-03 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



國民黨副總統參選人張善政。報系資料照片 分享 facebook

卡神楊蕙如操作網軍遭起訴一案，國民黨副總統參選人張善政隔空槓上駐日代表謝長廷。張善政批評謝長廷開始切割，楊蕙如和謝長廷長期以來關係密切，是不爭的事實。有沒有關係？要不要負責？都請謝長廷站出來面對，向國人說明。

謝長廷傍晚在臉書貼文回應楊蕙如案，他說「楊蕙如的事情我都要負責？張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」張善政不只在謝長廷臉書貼文下火速回應謝長廷引用斷章取義的文章，稍後更在自己的臉書貼文，批評謝長廷找他神救援，為何不出面說清楚。

張善政說，媒體報導他「爆料」楊蕙如去找韓陣營，離譜至極。更荒謬的是，駐謝長廷從昨天上午北檢起訴楊蕙如後，沉默了36小時，竟然在臉書上僅用「楊蕙如的事情我都要負責？」還引用錯誤的報導質疑「張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」回應。此事關乎一個外交官的生命，謝代表居然可以用這樣雲淡風輕的態度，實在令人遺憾。

張善政批評謝長廷說「楊蕙如的事情我都要負責？」，用意就是想要切割。楊蕙如和謝長廷長期以來關係密切，是不爭的事實。有沒有關係？要不要負責？都請謝長廷站出來面對，向國人說明。

張善政說，指稱他說楊蕙如也曾去韓營的牽拖說法，謝長廷的用意明顯是想打模糊仗，轉移焦點。他必須鄭重澄清，他參加直播節目時主持人提出報導詢問，他回答「我的確聽過楊蕙如在去年高雄市長選舉期間，曾接觸過韓營，但楊蕙如開價新台幣500萬元，說要幫韓營操作，不過當時的韓營回絕楊蕙如，對價碼無法接受。」事實上，韓陣營不只對價碼無法接受，當時也深入去了解，楊蕙如是民進黨的人，和謝長廷的關係密切，而且在網路上的爭議很大，PTT還把楊蕙如列為不受歡迎使用者，韓陣營又不是笨蛋，當然不會接受。