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3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！

「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

旗手揮旗險打中 連爺爺俐落後仰閃避

2019-12-03 18:27攝影中心 記者高彬原／台北即時報導

台北市婦工總會暨各區婦工會下午舉辦「韓國瑜總統、張善政副總統暨台北市八位立委候選人競選後援會」成立大會，國民黨榮譽主席連戰授戰旗給台北市婦工總會總會長連秀美，連秀美揮舞戰旗時差點打到連戰，讓連戰一個後仰動作趕緊往後避開。

台北市婦工總會總會長連秀美揮舞戰旗時差點打到連戰，讓連戰趕緊避開。記者胡經周／攝...
台北市婦工總會總會長連秀美揮舞戰旗時差點打到連戰，讓連戰趕緊避開。記者胡經周／攝影
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連戰韓國瑜國民黨2020選舉

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