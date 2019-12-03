泰簽新制惹議 民眾黨呼籲蔡政府「硬起來」

2019-12-03 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／即時報導



泰國電子簽證新制，要求台灣人辦理泰簽須附財力證明，引發爭議。對此，台灣民眾黨今天下午召開記者會，質疑外交部不幫國人說話，也沒有第一時間表示強烈抗議，反而是轉頭告訴國人這是全球適用，相當荒謬，要求蔡政府應該站出來對泰國簽證新制規定我國到泰遊客要檢附財力證明，強烈說「NO」。

民眾黨發言人陳思宇表示，泰國從11月30日開始實行的新式簽證要求線上申請的各國自由行旅客需檢附財力證明，不過外交部沒說的是，泰國給了5個國家90日免簽，6個國家30日互相免簽，51個國家30日免簽以及2個國家14日免簽，總共有64個國家是泰國給予14-90日免簽的優惠。

陳思宇質疑，從泰國駐中國官方網站內有簽證與入境須知的頁面內發現，中國跟台灣一樣被歸類在需要簽證的行列，但在申請單次或多次入境時，卻通篇未提到要提供財力證明，外交部所謂的「全球適用」，你相信嗎？

陳思宇表示，泰國給予落地簽優惠的18個國家中，除了中國及印度外，台灣每年到泰國旅遊人次並不會輸給其他國家，根據交通部觀光局統計，去年台人赴泰是67萬人更是泰人來台32萬多人的2.2倍多，那什麼台灣要被列在僅能給予落地簽的18個國家之一，卻不能被列為免簽呢？

民眾黨不分區立委參選人張其祿強調，這次事件不管是當時馬政府錯過時機沒有即時簽署，抑或是現在民進黨所宣稱「新南向政策」好棒棒，但對國人而言都是處於吃虧及不對等的情況，也就是藍綠執政下，大家都沒有更好，豈能不對藍綠究責呢。

民眾黨也呼籲，外交部及駐泰代表應該硬起來「護台灣，顧主權』」，要實際用做的取代用說的，去年泰國更試圖調漲泰簽的費用，卻因台灣民意及業者的聲音而被迫取消，這次泰簽要求檢附財力證明的不對等行為，民眾與業者更應該團結表達訴求，不要「欺人泰甚」。