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世界上有幾種熊？那些保育的成功與失敗案例

郭台銘今飛美出席白宮聖誕派對：一定會見到川普

馬英九、李佳芬同場造勢 兩人互動熱絡

2019-12-03 17:49攝影中心 記者胡經周／台北即時報導

北市婦工總會暨各區婦工會今天舉辦「韓國瑜總統、張善政副總統暨台北市八位立委候選人競選後援會」成立大會，包括前總統馬英九、黨主席吳敦義、榮譽主席連戰都受邀出席致詞，並分別授國旗、黨旗與戰旗給台北市婦工總會總會長連秀美。

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬也隨後趕到現場，並與馬英九、吳敦義、連戰等人，一起跟婦工總會成員合影，馬英九並主動跟李佳芬握手致意，兩人互動熱絡。

國民黨榮譽主席連戰（左）授戰旗給台北市婦工總會總會長連秀美（右），連秀美揮舞戰旗...
國民黨榮譽主席連戰（左）授戰旗給台北市婦工總會總會長連秀美（右），連秀美揮舞戰旗時差點打到連戰，讓連戰趕緊往後避開。記者胡經周／攝影
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台北市婦工總會暨各區婦工會今天舉辦「韓國瑜總統、張善政副總統暨台北市八位立委候選...
台北市婦工總會暨各區婦工會今天舉辦「韓國瑜總統、張善政副總統暨台北市八位立委候選人競選後援會」成立大會，國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬（左二）也趕到現場，馬英九（右二）並主動跟李佳芬握手致意，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影
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台北市婦工總會暨各區婦工會今天舉辦「韓國瑜總統、張善政副總統暨台北市八位立委候選...
台北市婦工總會暨各區婦工會今天舉辦「韓國瑜總統、張善政副總統暨台北市八位立委候選人競選後援會」成立大會，國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬（前左一）也趕到現場，並與馬英九（前右二）、吳敦義（前右一）、連戰（前中）等人，一起跟婦工總會成員合影，馬英九並主動跟李佳芬握手致意，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影
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