馬英九、李佳芬同場造勢 兩人互動熱絡

2019-12-03 17:49 攝影中心 記者 攝影中心 記者 胡經周 ／台北即時報導



台北市婦工總會暨各區婦工會今天舉辦「韓國瑜總統、張善政副總統暨台北市八位立委候選人競選後援會」成立大會，包括前總統馬英九、黨主席吳敦義、榮譽主席連戰都受邀出席致詞，並分別授國旗、黨旗與戰旗給台北市婦工總會總會長連秀美。