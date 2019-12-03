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北市府參議陳慶安 三年前酒駕被彈劾

2019-12-03 15:32聯合報 記者程嘉文／即時報導

監察院今天以10:0一致通過，彈劾臺北市政府參議陳慶安。原因是他在105年9月25日酒後駕車，經台北地檢署緩起訴處分確定，違反公務員服務法第5條規定，全案移送公務員懲戒委員會審理。

本案調查委員江明蒼、蔡培村表示，陳慶安於105年9月24日晚間22時許，在北市福華飯店飲用葡萄酒後，25日凌晨1時25分許，駕駛自小客車被警方攔檢，測得其吐氣酒精濃度達每公升0.36毫克，影響道路交通安全，雖屬非執行職務之違法行為，然已違公務員服務法第5條所定「公務員應謹慎」之旨，影響公眾對其職務之尊重及執行職務之信賴，嚴重損害政府之信譽，核有公務員懲戒法第2條第2款規定之應受懲戒事由及懲戒必要，違失情節明確且重大，依法提案彈劾，以儆效尤。

警界出身的陳慶安，早年擔任法務部長馬英九的隨扈。馬英九當選市長後，就進入北市府服務，曾任秘書組機要組長。在郝龍斌市長任內，陳慶安曾派駐上海，擔任世界博覽會「台北案例館」館長，因而與西班牙館發言人陽月相識而結婚。

2014年北市府「變天」，柯文哲當選市長，不過陳慶安仍然深獲信任，擔任市府與市議會聯絡重任。今年8月柯文哲決定組成台灣民眾黨，創黨發起人名單中，赫然出現「陳慶安」。不過陳慶安對媒體澄清，自己並未參與組黨，只是同名同姓。

監察院。報系資料照片
監察院。報系資料照片
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