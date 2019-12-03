花蓮立委參選人黃啟嘉11日成立競總 前總統馬英九站台

2019-12-03 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉陣營昨宣布，與黨籍總統參選人韓國瑜的聯合競選總部將於11日下午成立，已敲定前總統馬英九前來站台，至於韓國瑜因另有行程，將不會出席。

下屆花蓮區域立委有6人登記參選，除了中華統一促進黨曹純明、民生公益黨的蕭嘉豪及台灣前進黨許願神外，另3位主要參選人中，民進黨蕭美琴和無黨籍傅崐萁的競選總部，已分別在上月23日、27日成立。黃啟嘉原本也要在上月27日成立與韓國瑜聯合競選總部，因原定站台的韓國瑜臨時取消花蓮行，且與傅崐萁撞期，黃陣營以「支持者希望看到瑜嘉同台」為由，緊急宣布延後成立。

經過聯繫，黃啟嘉、韓國瑜聯合競總延後到本月11日下午1時30分，在花蓮市民廣場成立。黃陣營表示，前總統馬英九確定前來，另外被列入不分區立委的鄭麗文，及現任立委曾銘宗等人，都會來相挺，展現正藍軍團結氣勢。至於韓國瑜，因當天另有行程，可能無法來了。

黃啟嘉說，因已接近投票日，時間差不多了，也需要凝聚支持者的力量，所以決定11日成立競選總部。雖然韓國瑜因有行程不克前來，但還是有馬前總統等貴賓會來相挺。