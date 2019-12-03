呂秀蓮砲轟外交部 若知蘇啟誠冤枉為何不捍衛？

2019-12-03 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北即時報導



前副總統呂秀蓮今天對「卡神」楊蕙如被起訴發表看法，她表示，大阪辦事處前處長蘇啟誠「被輕生案」，台北地檢署起訴楊蕙如等涉嫌利用網路侮辱公署及公務員罪，司法單位固應依法偵辦，但迫使蘇自殺的原因應當是裁示蘇啟誠記過調職、並且懲處大阪辦事處全體職員考績丙等的外交部高層主管，她希望監察院重啟調查。

去年日本關西機場因颱風關閉，有網友利用PTT散播台灣旅客靠中國駐日使館脫困假消息，指責我國駐外人員態度差，後致駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺。台北地檢署查出「卡神」楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線蔡福明等人在LINE群組及PTT上發文帶風向，每月透過下線蔡男給發文網軍1萬元，此案蔡男自承涉案，但台北地檢署認楊女是共犯，昨天依侮辱公署罪起訴2人。

呂秀蓮說，如果外交部知道蘇啟誠被冤枉，也知道當時有來自中國的假新聞，外交部為什麼不捍衛自己的同仁？「難道每一個人出國外交部都知道你到哪裡去嗎？又不是整團，是自由行，颱風也沒有什麼了不起。」她質疑，外交部明明知道消息不實，為什麼要下令讓蘇啟誠被記過調查，還要給大阪代表處全體丙等考績？這才是致命傷。

呂秀蓮說，能夠下這個行政命令處罰的只有兩個人，這兩個人為什麼不講話？人命關天，希望監察院重啟調查，這是她對蘇不明不白死亡，感到最大的不滿。她也說，蔡政府口口聲聲民主人權，「但對為你效命的資深外交官之死，用那麼輕的方式處理，說得過去嗎？」