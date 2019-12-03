扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



藍綠都喊高雄立委要八仙過海，前總統陳水扁今受訪說，現在民進黨要全贏是百分百有可能，國民黨立委參選人裡有幾位不錯，但被韓帶賽、帶衰。韓國瑜競選辦公室表示，很高興看到陳前總統的身體狀況出現好轉，手不再抖，面對政治評論也能振振有詞，請陳前總統務必保重身體，才能養精蓄銳、繼續挑戰蔡總統的政治決定。

陳水扁受訪說，兩黨說八仙過海，總是一黨會過，一黨不可能，今年上半年大家的共識，是民進黨八仙過海有難度，最好也會有2、3個有危險性。

不過他說，現在又經過這幾個月，完全風雲變色，原本想說民進黨要八仙過海不可能，但現在愈看愈有可能，同時可以這麼說，還有30多天就要投票，如沒什麼變化，民進黨要全贏八席立委是百分之百有可能性，這是他個人見解，但韓國瑜一定很不服，不過韓要問自己，一切都是他自己造成的，不然立委參選人裡有幾位也不錯，但被韓帶賽、帶衰沒辦法。