親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
交通建設頻加碼
政治
軍事
綜合

民主是需治療的毒癮？中共政權下的香港與新疆

黨內第一槍？不滿不分區 台大教授辭國民黨大陸部副主任

扁指韓帶衰藍高雄立委選情 韓辦：很高興看到扁手不抖

2019-12-03 14:40聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

藍綠都喊高雄立委要八仙過海，前總統陳水扁今受訪說，現在民進黨要全贏是百分百有可能，國民黨立委參選人裡有幾位不錯，但被韓帶賽、帶衰。韓國瑜競選辦公室表示，很高興看到陳前總統的身體狀況出現好轉，手不再抖，面對政治評論也能振振有詞，請陳前總統務必保重身體，才能養精蓄銳、繼續挑戰蔡總統的政治決定。

陳水扁受訪說，兩黨說八仙過海，總是一黨會過，一黨不可能，今年上半年大家的共識，是民進黨八仙過海有難度，最好也會有2、3個有危險性。

不過他說，現在又經過這幾個月，完全風雲變色，原本想說民進黨要八仙過海不可能，但現在愈看愈有可能，同時可以這麼說，還有30多天就要投票，如沒什麼變化，民進黨要全贏八席立委是百分之百有可能性，這是他個人見解，但韓國瑜一定很不服，不過韓要問自己，一切都是他自己造成的，不然立委參選人裡有幾位也不錯，但被韓帶賽、帶衰沒辦法。

韓辦表示，很高興看到陳前總統的身體狀況出現好轉，手不再抖，面對政治評論也能振振有詞，不管是總統還是立委選情，我們都會持續努力爭取選民支持，也請陳前總統務必保重身體，才能養精蓄銳、繼續挑戰蔡總統的政治決定。

前總統陳水扁指韓國瑜帶衰藍高雄立委選情，韓辦回應很高興看到扁手不抖了。圖／翻攝自...
前總統陳水扁指韓國瑜帶衰藍高雄立委選情，韓辦回應很高興看到扁手不抖了。圖／翻攝自陳水扁臉書
分享

民進黨八仙韓國瑜

相關新聞

郭、柯合作有變數？ 蔡壁如：兄弟爬山各自努力

2019-12-03 12:51

【即時短評】燕子加碼罰中火 韓國瑜如何醱酵空汙牌？

2019-12-03 12:30

愛河魚群跳岸 韓粉：韓國魚回來了 韓黑：魚集體輕生

2019-12-03 14:51

呂秀蓮砲轟外交部 若知蘇啟誠冤枉為何不捍衛？

2019-12-03 14:48

語言教材售後改版糾紛生 消保處擬祭契約範本管

2019-12-03 14:40

蔡總統：台日洽談CPTPP 現在正是時機

2019-12-03 14:31

張善政：我很不國民黨 不是每件都背書

2019-12-03 14:30

游錫堃：澳洲反制中國 台灣更要護國保台

2019-12-03 14:26

美亞太助卿：不稱台灣為國家 信守1法3公報

2019-12-03 14:23

薄瑞光：陸方稱不在乎蔡勝選 重要的是政策

2019-12-03 14:08

美官員說「不稱台灣為國家」 外交部：不需過度政治解讀

2019-12-03 14:07

冷眼集／蔡政府吹捧的台美關係 落漆

2019-12-03 14:05

影／赴監院檢舉 黃國昌嗆韓：有膽指著我鼻子罵沒膽辯論

2019-12-03 13:44

交通科技產業發展 蔡總統：未來10年投入兆元規模

2019-12-03 13:20

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

是否期待被特赦 陳水扁：尊重總統決定沒有埋怨

2019-12-03 13:05

雲林傳「性解放退出校園」布條 民進黨批假消息

2019-12-03 13:04

綠操作罷免韓國瑜 陳水扁：有必要嗎？

2019-12-03 13:02

法駐台代表訪中央社 暢談民主人權同婚

2019-12-03 13:00

美「不稱台灣為國家」 外交部不認為是釋出警訊

2019-12-03 12:39

韓國瑜爆砂石案爭議 蔡壁如：這是把人家貼標籤

2019-12-03 12:18

蘇貞昌健康亮紅燈 張善政惋惜：不會用人累到自己

2019-12-03 12:09

影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油

2019-12-03 11:56

港大專學界呼籲提供明確管道　落實來台尋求庇護機制

2019-12-03 11:45

民進黨成立反賄選小組 提全民打假三步驟

2019-12-03 11:26

蔡英文「論文三門」 台師大教授：藍營缺追根刨底精神

2019-12-03 11:21

影／黃國昌赴監察院遞案要求調查雲林砂石場圈地案

2019-12-03 11:19

影／民進黨成立反賄小組 宣示打假反賄

2019-12-03 11:09

李佳芬家族砂石案 黃國昌赴監院舉發包庇追究失職

2019-12-03 10:52

誇侯友宜紮實做事 柯文哲：他是很好的地方首長

2019-12-03 10:50

綠委參選人喊國防機密法 藍推關說司法罪

2019-12-03 10:28

「中央開支票地方買單」 盧秀燕批準公托一國三制

2019-12-03 10:28

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14

綠喊下架吳斯懷藍打下架柯建銘 徐永明：半斤八兩

2019-12-03 10:12

盜採砂石案打韓國瑜 黃國昌再秀違法事證公文

2019-12-03 09:54

孫大千：楊蕙如網軍部隊有沒有霸凌過賴清德和韓國瑜

2019-12-03 08:21

三不政策丟掉兩岸競爭優勢 他揭兩證據民進黨孬種恐共

2019-12-03 06:59

楊振隆任二二八館長 蔡正元：這個政府是兇殘的象徵！

2019-12-03 00:56

被爆50年前殺老師 228館長「為什麼改過向上會變壞事」

2019-12-03 00:23
看更多

熱門文章

總統故鄉藍綠拚場！韓國瑜昨3萬人造勢 蔡英文今回防比聲勢

2019-12-02 16:29

228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案

2019-12-02 15:46

坦承50年前犯殺人案 楊振隆：戰戰兢兢度人生彌補錯誤

2019-12-02 17:15

悄辭韓國瑜國政顧問 陳建宇：維持政府機關行政中立

2019-12-02 19:35

國防部新法 軍車被開罰單 駕駛、車長、主官管全慘了！

2019-12-03 11:37

楊振隆任二二八館長 蔡正元：這個政府是兇殘的象徵！

2019-12-03 00:56

高鐵確定南延屏東後 潘孟安：高捷確定南延東港

2019-12-02 21:01

影／沒跟喊當選 王金平：支持韓國瑜把市長做好

2019-12-02 18:11

孫大千：楊蕙如網軍部隊有沒有霸凌過賴清德和韓國瑜

2019-12-03 08:21

別再傳了！「滕西華喬病床」是不實謠言

2019-12-02 20:15

盜採砂石案打韓國瑜 黃國昌再秀違法事證公文

2019-12-03 09:54

影／鼓勵韓國瑜當「男子漢」 侯友宜：面對挫折勇敢承擔

2019-12-02 18:46

沈富雄：韓國瑜會輸是兵家常事 但使賤招會在歷史留名

2019-12-03 12:44

屏東造勢3萬人相挺 蔡英文回防：總統故鄉不能輸

2019-12-02 22:28

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14

民調領先韓國瑜至三成 蔡英文：民調好就多加油

2019-12-03 11:22

蘇啟誠案 韓國瑜批：蔡政府放任網軍害死外交官

2019-12-02 17:04

謝龍介感冒嚴重燒聲 醫生命3天內不能說話

2019-12-02 21:33

三不政策丟掉兩岸競爭優勢 他揭兩證據民進黨孬種恐共

2019-12-03 06:59

【即時短評】最激烈戰區 總統故鄉上演政治家族大對決

2019-12-03 08:03

蔡英文「論文三門」 台師大教授：藍營缺追根刨底精神

2019-12-03 11:21

228前館長廖繼斌指控 現任館長楊振隆是殺師兇手

2019-12-02 16:07

熱點風雲／綠守票倉 韓能複製去年勝選方程式？

2019-12-03 00:38

蔡總統不處理謝長廷？ 宋楚瑜：2個月後可以換人了

2019-12-03 10:48

韓國瑜籲拒答抗民調 高虹安形容「真是政治天才」

2019-12-02 16:53

王浩宇指送高價口罩涉賄選 翟本喬：廠商友情價28元

2019-12-02 15:00

值星官能用「接線」平板排哨了 國防部：部隊急需

2019-12-02 20:05

美軍派員來台評估戰術 國防部：美同意分攤經費

2019-12-02 19:18

買武器不如養人才 韓國瑜國防政策亮點…軍校要雙語？

2019-12-03 08:00

高捷延伸屏東 葉匡時臉書發文：這是假新聞嗎？

2019-12-02 22:10

潘孟安喊高捷確定延伸至東港 高市府：只是規畫第一步

2019-12-02 21:51

綠營發起「下架吳斯懷」 藍營反擊推「下架柯建銘」

2019-12-02 16:30

被爆50年前殺老師 228館長「為什麼改過向上會變壞事」

2019-12-03 00:23

國防部：軍用平板電腦本來就不打算接wifi

2019-12-02 20:04

韓國瑜、蔡英文台南競總比一比 小辦公室對上綠電屋

2019-12-02 15:54

韓流剛來 蔡英文立即回防屏東固票

2019-12-03 00:40

藍營詹琬蓁發文指控 綠營蔡易餘助理疑似網軍

2019-12-03 00:26

高捷延伸屏東？葉匡時：別到選舉就是「狼來了」

2019-12-02 22:07

韓國瑜爆砂石案爭議 蔡壁如：這是把人家貼標籤

2019-12-03 12:18

北市警局中高階警官人事調整 14人異動

2019-12-02 18:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top