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吳敦義、張善政出席全國十大孝恩獎頒獎典禮

2019-12-03 14:28攝影中心 記者邱德祥／即時報導

國民黨主席吳敦義和副總統參選人張善政今天出席全國十大孝恩獎頒獎典禮，在入座和離席的握手寒喧後，二人席間一度相對而坐，各自看向不同方向。

國民黨主席吳敦義（左）和副總統參選人張善政（右）今天出席全國十大孝恩獎頒獎典禮，...
國民黨主席吳敦義（左）和副總統參選人張善政（右）今天出席全國十大孝恩獎頒獎典禮，在入座和離席的握手寒喧後，二人席間一度相對而坐，各自看向不同方向。記者邱德祥／攝影
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國民黨主席吳敦義（右）和副總統參選人張善政（左）今天出席全國十大孝恩獎頒獎典禮，...
國民黨主席吳敦義（右）和副總統參選人張善政（左）今天出席全國十大孝恩獎頒獎典禮，在入座和離席的握手寒喧後，二人席間一度相對而坐，各自看向不同方向。記者邱德祥／攝影
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吳敦義張善政國民黨

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