高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



針對綠喊高捷確定延伸至東港，高雄市副市長葉匡時今受訪時再度砲轟，「標準的不知所云」，既然屏東縣長潘孟安說，確定興建到東港，「我想很簡單，大家只要問一個問題，究竟這條線是怎麼走法？可行性在哪裡？現在連可行性研究都還沒有。」

葉匡時說，蔡英文總統在林園喊過3次黃線要延伸林園，向林園鄉親做了3次保證，但市府要去做從小港延伸到林園可行性研究，「交通部竟然連經費都不給我們，還是我們動用自己的第二預備金去做可行性研究。」

葉匡時痛批，民進黨政府為了選舉，把後代子孫未來的經濟發展、生存發展需要的資源，通通都隨便亂發、亂耗盡，「我覺得是非常不負責任、無恥，讓我覺得非常悲憤！」

被問到是否不支持高捷南延到東港？葉匡時澄清說，要做負責任的決策，他不是反對這條線或贊成這條線，因為現在連可行性研究都沒有，「連個影子都沒有，你就亂講話，說要確定興建，我不曉得他確定的依據在哪裡？有沒有白紙黑字的公文，有沒有會議記錄，有沒有可行性研究？根本連開始都沒有，連啟動都沒有，這樣叫做興建嗎？這個騙人也要有點技術！」

葉匡時並表示，基本上高捷延伸到屏東案，應該歸屬屏東，屏東縣政府必須要提出一個可行性研究，先跟交通部申請經費研究。

高雄市捷運局長范揚材說，屏東縣政府委託高市府幫忙規劃屏東縣整體路網規畫，預計在明年初才會提交給屏東縣政府，由屏東縣政府提交給交通部做後續的審議，交通部會擇期中最優的路線，來進行可行性評估。

范揚材說，一般可行性評估要通過的條件有兩項，第一個這條路線是可行的，第二個在技術上也可行，第三個最重要是可以匡列建設經費，由中央和地方來分擔多少建設經費，這個預估要2年的時間，現在只是說連規劃都還沒送到交通部，如果現在就講要確定的話，事實上是言之過早。

范說，目前屏東縣政府是希望從林園能夠延伸到東港，他想是因為屏東要開發大鵬灣的關係，所以希望這條路線是第一優先，可行性研究後還有兩道關卡，一個是綜合規劃，另一個是本身環境影響評估，需要3年的時間，整個計畫2年加3年要5年後，才會確定這個路線是可以來興建的。