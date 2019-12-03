雲林傳「性解放退出校園」布條 民進黨批假消息

2019-12-03 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣二崙鄉地區近日出現許多「性解放退出校園，救救孩子」、「反對民進黨同性婚姻，滅絕子孫」布條，上面署名二崙鄉後援會、韓國瑜謝淑亞二崙鄉後援會，民進黨雲林縣議會黨團、雲林縣黨部今召開記者會，痛批該布條製造雲林校園出現「性解放」教育假消息，國民黨雲林縣第二選區立委參選人謝淑亞表示對此事不清楚，二崙競選總部主任、國民黨議員廖偉晴表示，布條是他做的，他只是陳述事實及民眾、家長心聲。

民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴表示，有心人士懸掛「性解放退出校園，救救孩子」布條，製造雲林校園出現「性解放」教育假消息，引起家長極度恐慌，且二崙競選總部主任廖偉晴公開承認是他製作布條，國民黨陣營為了選舉造謠抹黑教育，讓人痛心；議員廖秋萍表示，希望國民黨把黑手撤出校園，還給孩子清淨學習環境。

廖偉晴表示，針對布條的標語提到的性解放，在同志遊行裡的標語與訴求，早已悄悄的侵入校園，教育部也提告安定力量主席孫繼正多次敗訴，二崙鄉後援會堅持強烈捍衛台灣這片土地，希望所有家長都能重視這個問題。

廖偉晴表示，民進黨違反公投結果，通過同婚法案，全國各地民眾反彈，許多家長反映，不應在年幼學童的教材內有多元成家、露骨文字形容性行為，性平教育應在孩子合適的年齡教育，他製作該布條是反映事實，且他所屬的議會民意黨團也堅持應還給孩子乾淨校園，拒絕不當性平教材。

民進議會黨團總召黃淑鈴指出，謝淑亞競選團隊二崙競選總部主任、國民黨議員廖偉晴在公開造勢場合公開說布條他做的，請國民黨立委參選人、雲林縣副縣長謝淑亞出面說明清楚，並拿出證據證明雲林校園有「性解放」教育，否則就是製作假消息，傷害教育。

謝淑亞今天出席國民黨雲林縣黨部反賄選、反抹黑、招募抓鬼大隊志工記者會時表示，她不清楚有掛布條這件事。

縣議員蔡岳儒指出，前二周縣內出現抹黑教育布條後，黨團就接到很多家長電話，詢問雲林縣學校是否安排「性解放」課程，他也立即詢問教育處長邱孝文雲林學校是否有安排這種課程，邱孝文表明學校沒有教性解放。