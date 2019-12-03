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綠操作罷免韓國瑜 陳水扁：有必要嗎？

2019-12-03 13:02聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

前總統陳水扁今出席一邊一國行動黨不分區立委參選人鄭新助參選說明會，對於綠營提出罷免韓國瑜，陳水扁說，他最不喜歡聽罷免，選舉有任期，任期屆滿不要繼續投、讓他就好，有這麼急嗎？他也反對韓，但他不主張罷免，當時他反對罷免陳總統，如今不可能換位子換腦袋，支持罷免韓，但贊成韓說的，不好好執政，高雄人會讓你下台。

被問到覺得罷免韓國瑜會不會成功，陳水扁說，這種事情若要問他，阿扁最不喜歡聽的，民主時代，有選舉權罷免權，但既然透過選舉就有任期，對他施政不滿意，四年屆滿就不要投他，不要讓他連任，這樣就好，難道一定要提前罷免他？難道這麼忍不住？

他說，他最討厭的，因為他也有這樣的經驗，2000他上任，不到半年，因為公共政策意見不同，國民黨就要罷免他，他任內被罷免4次，2、3、4次是紅衫軍之亂，但4次都罷免沒成。

他說，當然大家有罷免權，但是有必要嗎？這是他當時的經驗，他很不以為然，當時法律也還沒改，前一天上任，隔天就能罷免，有理嗎？現在罷免要等到一年後。所以他很不喜歡聽到這種講法，所以不是罷免會不會過關的問題，要罷免成功比連署還要困難，何況也沒多久了，難道一定要這麼急？

他說，他也反對韓，但他不主張罷免，這是他個人淺見，當時他反對罷免陳總統，如今不可能換位子換腦袋，支持罷免韓，但他贊成韓自己說的，不好好執政，高雄人會把你下架，讓你下台。

另有媒體問藍綠都喊高雄立委八仙過海，如何看高雄選情？陳水扁說，兩黨說八仙過海，總是一黨會過，一黨不可能，今年上半年大家的共識，是民進黨八仙過海有難度，最好也會有2、3個有危險性。

不過他說，現在又經過這幾個月，完全風雲變色，原本想說民進黨要八仙過海不可能，但現在愈看愈有可能，同時可以這麼說，還有30多天就要投票，如沒什麼變化，民進黨要全贏八席立委是百分之百有可能性，這是他個人見解，但韓國瑜一定很不服，不過韓要問自己，一切都是他自己造成的，不然立委參選人裡有幾位也不錯，但被韓帶賽、帶衰沒辦法。

前總統陳水扁(中)。記者蔡孟妤/攝影
前總統陳水扁(中)。記者蔡孟妤/攝影
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罷免韓國瑜八仙

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