美「不稱台灣為國家」 外交部不認為是釋出警訊

2019-12-03 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北即時報導



美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）2日指出，美方信守台灣關係法與美中三公報，且不稱台灣為國家。外交部發言人歐江安表示，史氏所說為美國既定政策，是在現有架構下講這句話，並沒有針對台灣的意思，也沒有新意。

歐江安指出，史達偉對台是堅定友好的友人，副總統潘斯和國務卿龐培歐多次公開肯定台灣自由民主發展，加上美方五度對台軍售，充分反應川普政府對台灣一貫的友好與支持。目前台美關係緊密友好，互信深厚，相信會朝著互惠互信的原則，有信心在友好基礎上，穩健持續深化台美全方位的夥伴合作關係。

對於美方官員在我總統大選前重申此立場，歐江安表示，不需要特別看待一句話，然後用來放大解讀我內政，相信這非史達偉的本意，也不需要過度政治性解讀。

陳水扁過去兩度推動公投，美方官員曾兩度公開表示台灣不是一個國家，如今在選前重申對台政策的立場，格外引發外界關注。外交部表示，不認為這是美方在對台美關係釋出任何警訊，我方未從美方接獲警訊。

對於「不會稱台灣是一個國家」，歐江安表示，會透過管道跟美方進一步溝通，且台美管道暢通，「我們認為沒有針對台灣的意思」。