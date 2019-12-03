冷眼集／蔡政府吹捧的台美關係 落漆

2019-12-03 14:05 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 高凌雲



蔡英文政府認為現在的台美關係非常好。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 美國亞太事務助理國務卿史達偉說，不會稱台灣為國家。這句話，把民進黨政府擦脂抹粉，天馬行空大吹牛的台美關係，又給卸妝了。

華府與北京有三公報存在，不能承認台灣獨立為國家，對於兩岸問題的立場，美國在六項保證的口述當中，已經表明不當調人，要兩岸自己找到解決方案。對美國政策來說，沒有承認台灣獨立這個選項。

美國對於兩岸的問題，從戰後以來只有誰是合法代表中國的爭議，所以，卡特總統決定與北京建交時，是以關係正常化名之，是轉移外交承認。更早之前的上海公報，美國表達不會挑戰一個中國的立場，故許多人宣稱的台灣地位未定論，在當時有關美國對台灣地位看法，早已失去了影響。

民進黨政府吹噓他們的台美關係非常好，對，但也不對，國民黨執政期間，美國與台灣雙方關係仍是一樣好，民進黨不會比國民黨高明多少。

台美關係在華府決定與台北斷交後，不是停滯不動，是動態的，不斷改變的，1994年駐美台北經文處的改名，不就是最好的例證，美國隨著客觀環境的改變，彈性調整對台政策，無論是國民黨或民進黨執政，美國是對台灣保持善意與便利，但不是選擇支持國民黨或者民進黨，容或有某些人對台灣政客有不同喜好，政策上，仍是在促進美國利益方面，考慮對台政策。

史達偉輕描淡寫地把美國政策的根本，說了出來。台灣不是國家這話，這可能讓主張台獨的人不滿意，但這就是美國對台灣關係的某種限制了。

解決台灣的困難，台獨是不太容易的，美國的態度動見觀瞻，美國過去無力阻止法、英、日等大國與北京建交，遲至1979年，美國也選擇與北京發展外交關係，台灣想要藉美國促成台灣獨立，不容易辦到，只有務實面對北京，展開談判，台灣或有空間，國際上對台灣的善意，是希望促成台海和平，絕非促成台灣獨立。