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【即時短評】燕子加碼罰中火 韓國瑜如何醱酵空汙牌？

2019-12-03 12:30聯合報 記者洪敬浤／即時報導

選戰倒數40天，台中市長盧秀燕召集中台灣七縣市首長，召開空汙治理會報，藍營七執政縣市一字排開，反空汙向中央嗆聲，盧秀燕加碼再罰中火300萬元，引發關注，盧秀燕拚市政，不只爭「空氣換新」的呼吸權，也帶動了國民黨選情，能不能藉這股反空汙怒火翻轉藍營中台灣 選情，就看韓國瑜如何讓議題擴大醱酵。 

盧秀燕上任後，靠著台中火力電廠操作反空汙議題，向中央嗆聲拆老舊機組，對中火稽查、開出天價罰單，迄今已累積開罰逼近9000萬元，中火成為盧秀燕反空汙提款機，不只天價罰金挹注市庫，也提領反空汙的政治資本。

盧秀燕鎖定中火其來有自，她去年打市長選舉時，靠著中火十部機組火力全開，贏得不少支持率，上任後也多次嗆中火，因為五根煙囪矗立在台中龍井，視覺衝擊大，再加上中火是全國最大的燃煤機組，多次被稽查出放流水超標，自然成為反空汙的眾矢之的。

盧秀燕打擊中火，一開始出於落實空氣換新的政策，高分貝嗆聲、綿密的稽查開罰手段，確實收到遏阻之效，盧秀燕感發起「抬頭看天空」運動，仰賴的就是中火收罰單、被迫減煤的成效。

國民黨總統參選人韓國瑜聲勢下滑，去年席捲全台的韓流不再，加上藍營不分區立委名單引起的政治海嘯，也成為民進黨選舉操作的籌碼，讓國民黨從總統、立委到政黨票選情告急；隨著綠營選情大幅領先，中台灣空汙牌悄悄登場。

盧秀燕對抗環保署放寬的中火生煤量「10%容許差值」，中火生煤的容許量、使用量與容許差值等數字，選民未必清楚，但盧秀燕與藍營執政縣市站出來，擺出搶救國民黨選情的陣仗，也讓空氣中PM2.5等汙染物中，多了更多政治味兒。

日前台中市府接獲環保署公文，要求放寬台電明年用煤量至1200萬噸，台中市長盧秀燕...
日前台中市府接獲環保署公文，要求放寬台電明年用煤量至1200萬噸，台中市長盧秀燕砲轟。圖／聯合報系資料照片
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中火盧秀燕國民黨韓國瑜

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