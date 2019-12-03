韓國瑜爆砂石案爭議 蔡壁如：這是把人家貼標籤

2019-12-03 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



時代力量立委黃國昌近日指控國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬家族涉濫權盜採砂石牟利，引發爭議。不過台灣民眾黨立委參選人蔡壁如今接受電台專訪認為，這就好像小時候偷摘瓜，後來改過自新，但好像永遠都不得翻身一樣，就是把人家貼標籤。

蔡壁如表示，自己不是要替韓國瑜說話，但這是20幾年前的事情，就是把人家貼標籤，到底事情的真相是什麼呢，就是抹泥巴，這對民眾黨來講，我們都不太符合這個調性。