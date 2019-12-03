蘇貞昌健康亮紅燈 張善政惋惜：不會用人累到自己

2019-12-03 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌累到健康亮紅燈，顏面神經麻痺。前行政院長、國民黨副總統參選人張善政表示，他替蘇貞昌惋惜，不會用人累到自己。

張善政早上在網路直播節目提到，韓國瑜在高雄市政府的三個副手都是部長級、甚至當過秘書長，每個人能力都非常強，都可獨當一面，市政推行順暢嚇嚇叫；相較之下，蔡政府用了一堆肉腳，他很替蘇貞昌惋惜，不會用人累到自己。

張善政說，國民黨總統參選人韓國瑜最大的優點是與幕僚之間沒有隔閡，百分之百授權。韓兩次邀他出任國政顧問總召，告訴他一切海闊天空、自由發揮，遇到有爭議的政策，他們確認韓國瑜的態度，韓國瑜也說百分之百沒問題。他提到有句英文諺語，a monkey on your back，做事情最怕有人在背後指東指西，他與韓國瑜完全沒有這個問題。他也肯定韓國瑜學習很快，雖然因為離開政壇很久，但政策學習能力強，第二次、第三次談政策就已朗朗上口，都無須顧問再為他補充，看簡報抓重點速度也很快，抓大放小、非常聰明。