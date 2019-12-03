親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

哪裡消費力最高？郭台銘用一碗牛肉麵看台灣產業發展

倫敦橋噬罪者：英國恐攻案的路人英雄「殺人前科」激辯

港大專學界呼籲提供明確管道　落實來台尋求庇護機制

2019-12-03 11:45攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

香港各大學學生會組成的香港大專學界國際事務代表團，上午在立委徐永明等陪同，在立法院舉行記者會，呼籲政府能夠提供明確管道，落實香港人來台尋求庇護的援助機制。

由香港各大學學生會組成的香港大專學界國際事務代表團，上午在立委徐永明（左四）等陪...
由香港各大學學生會組成的香港大專學界國際事務代表團，上午在立委徐永明（左四）等陪同，在立法院舉行記者會，呼籲政府能夠提供明確管道，落實香港人來台尋求庇護的援助機制。記者曾學仁／攝影
分享
由香港各大學學生會組成的香港大專學界國際事務代表團，上午在立委徐永明（左四）等陪...
由香港各大學學生會組成的香港大專學界國際事務代表團，上午在立委徐永明（左四）等陪同，在立法院舉行記者會，呼籲政府能夠提供明確管道，落實香港人來台尋求庇護的援助機制。記者曾學仁／攝影
分享

香港立法院港大

相關新聞

盜採砂石案打韓國瑜 黃國昌再秀違法事證公文

2019-12-03 09:54

蔡英文「論文三門」 台師大教授：藍營缺追根刨底精神

2019-12-03 11:21

綠委參選人喊國防機密法 藍推關說司法罪

2019-12-03 10:28

影／大選民調差距史上最大 蔡英文：好時就多加油

2019-12-03 11:56

藍委抨擊綠網軍逼死大阪處長　要求追查幕後金主

2019-12-03 11:52

民進黨成立反賄選小組 提全民打假三步驟

2019-12-03 11:26

影／黃國昌赴監察院遞案要求調查雲林砂石場圈地案

2019-12-03 11:19

影／民進黨成立反賄小組 宣示打假反賄

2019-12-03 11:09

李佳芬家族砂石案 黃國昌赴監院舉發包庇追究失職

2019-12-03 10:52

誇侯友宜紮實做事 柯文哲：他是很好的地方首長

2019-12-03 10:50

「中央開支票地方買單」 盧秀燕批準公托一國三制

2019-12-03 10:28

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14

綠喊下架吳斯懷藍打下架柯建銘 徐永明：半斤八兩

2019-12-03 10:12

孫大千：楊蕙如網軍部隊有沒有霸凌過賴清德和韓國瑜

2019-12-03 08:21

三不政策丟掉兩岸競爭優勢 他揭兩證據民進黨孬種恐共

2019-12-03 06:59

楊振隆任二二八館長 蔡正元：這個政府是兇殘的象徵！

2019-12-03 00:56

被爆50年前殺老師 228館長「為什麼改過向上會變壞事」

2019-12-03 00:23

泰簽附財力證明 立委促政府抗議

2019-12-02 23:55

泰簽我國被歧視 藍促外交部抗議

2019-12-02 18:42

坦承50年前犯殺人案 楊振隆：戰戰兢兢度人生彌補錯誤

2019-12-02 17:15

行政院啟動勞基法三修？陳其邁否認：第一次聽到

2019-12-02 16:31

228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案

2019-12-02 15:46

交委會通過臨時提案 重啟花東快速道路可行性評估

2019-12-02 14:25

勞基法將三修？行政院：蘇揆僅關心未指示啟動

2019-12-02 13:56

【重磅快評】報告總統 在外交部眼中台灣只是第三世界

2019-12-02 13:24

挺英促民進黨過半 獨派周六舉辦美麗島40周年遊行

2019-12-02 12:10

顧忌反台獨？柯文哲：台獨信念也很好 但討厭言行不一

2019-12-02 11:53

郭董0到6歲國家養大撒幣？柯文哲這麼說

2019-12-02 11:38

「綠營內鬥、蘇揆介入」 藍委質疑台銀證券董座喬不攏

2019-12-02 11:30

交委會臨時提案通過 重啟花東快速道路可行性評估

2019-12-02 11:30

泰國簽證新制要付3個月財力證明 藍批喪權辱國

2019-12-02 11:26

籲快寄黨證複本給黃國昌 羅智強：叫他別再認錯誤擊友軍

2019-12-02 11:01

又是一字之差！見星國駐台代表 蔡英文誤喊「黃偉哲」

2019-12-02 10:43

美麗島40年歷史峰迴路轉 陳菊：改革比革命更困難

2019-12-02 10:41

感受社會脈動 前美麗島雜誌主編：80年代是驚蟄的年代

2019-12-02 10:00
看更多

熱門文章

總統故鄉藍綠拚場！韓國瑜昨3萬人造勢 蔡英文今回防比聲勢

2019-12-02 16:29

228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案

2019-12-02 15:46

坦承50年前犯殺人案 楊振隆：戰戰兢兢度人生彌補錯誤

2019-12-02 17:15

瞎！國軍以戰備急需款買平板電腦 營區卻沒Wi-Fi

2019-12-02 12:12

悄辭韓國瑜國政顧問 陳建宇：維持政府機關行政中立

2019-12-02 19:35

楊振隆任二二八館長 蔡正元：這個政府是兇殘的象徵！

2019-12-03 00:56

影／沒跟喊當選 王金平：支持韓國瑜把市長做好

2019-12-02 18:11

別再傳了！「滕西華喬病床」是不實謠言

2019-12-02 20:15

解決台南溪北發展停滯 賴惠員提高鐵增設六甲站

2019-12-02 14:09

高鐵確定南延屏東後 潘孟安：高捷確定南延東港

2019-12-02 21:01

沈富雄：昏庸吳主席、荒謬韓國瑜 國民黨崩盤三敗象

2019-12-02 12:21

選錯人恐「盲國」 游梓翔：盲國比亡國可怕多了

2019-12-02 14:17

影／鼓勵韓國瑜當「男子漢」 侯友宜：面對挫折勇敢承擔

2019-12-02 18:46

黃國昌爆韓國瑜砂石案 柯文哲：他會被說是側翼

2019-12-02 12:05

孫大千：楊蕙如網軍部隊有沒有霸凌過賴清德和韓國瑜

2019-12-03 08:21

屏東造勢3萬人相挺 蔡英文回防：總統故鄉不能輸

2019-12-02 22:28

盜採砂石案打韓國瑜 黃國昌再秀違法事證公文

2019-12-03 09:54

蘇啟誠案 韓國瑜批：蔡政府放任網軍害死外交官

2019-12-02 17:04

三不政策丟掉兩岸競爭優勢 他揭兩證據民進黨孬種恐共

2019-12-03 06:59

【即時短評】民進黨獨力過半，剩最後一哩路？

2019-12-02 14:37

【重磅快評】報告總統 在外交部眼中台灣只是第三世界

2019-12-02 13:24

謝龍介感冒嚴重燒聲 醫生命3天內不能說話

2019-12-02 21:33

【即時短評】最激烈戰區 總統故鄉上演政治家族大對決

2019-12-03 08:03

韓國瑜籲拒答抗民調 高虹安形容「真是政治天才」

2019-12-02 16:53

228前館長廖繼斌指控 現任館長楊振隆是殺師兇手

2019-12-02 16:07

熱點風雲／綠守票倉 韓能複製去年勝選方程式？

2019-12-03 00:38

影／吳怡農批「蔣經國是壞人」蔣萬安：不回貼標籤批評

2019-12-02 13:49

王浩宇指送高價口罩涉賄選 翟本喬：廠商友情價28元

2019-12-02 15:00

教部4度提醒大學提前期末考 唐湘龍：就是為蔡英文催票

2019-12-02 14:09

美軍派員來台評估戰術 國防部：美同意分攤經費

2019-12-02 19:18

高捷延伸屏東 葉匡時臉書發文：這是假新聞嗎？

2019-12-02 22:10

綠營發起「下架吳斯懷」 藍營反擊推「下架柯建銘」

2019-12-02 16:30

黃國昌指控韓國瑜圖利李佳芬家族 韓辦提告嗆「可笑」

2019-12-02 11:59

買武器不如養人才 韓國瑜國防政策亮點…軍校要雙語？

2019-12-03 08:00

潘孟安喊高捷確定延伸至東港 高市府：只是規畫第一步

2019-12-02 21:51

總統站路口拜票？民眾驚見「蔡賴配」 近看發現誤會大了

2019-12-02 14:17

內政部：香港情勢轉變 將與陸委會檢討港人移民台灣要件

2019-12-02 12:09

台灣出錢 美軍來台15天要花1525萬

2019-12-02 14:13

被爆50年前殺老師 228館長「為什麼改過向上會變壞事」

2019-12-03 00:23

值星官能用「接線」平板排哨了 國防部：部隊急需

2019-12-02 20:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top